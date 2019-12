Mecklenburg-Vorpommern : Wie weiter mit der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2?

Die Verzögerung bei der Erdgaslieferung bekommt zuerst der Fernleitungsnetzbetreiber Gascade (Kassel) zu spüren. Das Unternehmen hat den ersten Strang der Europäischen Gas-Anbindungsleitung Eugal fertiggestellt. Sie soll Gas aus Lubmin ins sächsische Deutschneudorf nahe der tschechischen Grenze transportieren. Gascade ist noch gelassen und kann die Leitung mit Gas aus der Nordeuropäischen Erdgasleitung NEL planmäßig zum Jahresbeginn in Betrieb nehmen. Der zweite Strang soll in einem Jahr folgen. Ein Sprecher sagte, es sei nicht damit zu rechnen, dass die Pipeline Nord Stream 2 nicht fertiggebaut wird. Nur der Zeitplan stehe jetzt in den Sternen.