Waren : Werkshalle steht in Flammen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Großeinsatz der Feuerwehren: In der Teterower Straße in Waren brennt eine ehemalige Werkshalle in voller Ausdehnung. Die Säule aus schwarzem Rauch ist auch aus weiter Entfernung am Himmel zu sehen. Sämtliche Feuerwehren aus der Umgebung sind im Einsatz, auch aus Malchow. Die Kameraden hatten einen kurzen Anfahrtsweg, denn in Waren findet derzeit das Müritzfest statt, wo auch die Feuerwehren ihre Arbeit und ihre Technik präsentierten.

>> Ein ausführlicher Bericht folgt

von Susan Ebel

erstellt am 15.Jul.2017 | 14:32 Uhr