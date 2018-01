Unternehmer aus MV : Wer sind die Macher von MV?

In unserer neuen Rubrik stellen wir regelmäßig Unternehmer aus Mecklenburg-Vorpommern vor

von Lisa Kleinpeter

29. Januar 2018, 05:00 Uhr

Sie versorgen uns mit Schokoküssen, entwickeln Luftentfeuchter für Duschen oder fertigen Flugzeugsitze, bauen Windparks und schicken uns auf Reisen: Die Unternehmen in MV. Mehr als 63 000 gibt es im Land. Das geht aus den Zahlen des statistischen Amts hervor. Der größte Anteil der Unternehmen in MV – knapp 11 000 – lebt vom Handel und der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen. Dicht gefolgt vom Baugewerbe mit zirka 10 700 Unternehmen und dem Gastgewerbe mit 7000. Doch wer steckt dahinter?

Die Großen: Das mitarbeiterstärkste Unternehmen im Land ist seit Jahren Aida. Mehr als 8000 Angestellte sorgen dafür, dass Touristen unvergessliche Urlaube erleben. Die Rostocker Reederei wurde von jungen Arbeitnehmern bei einer Umfrage des Marktforschungsinstituts trendence zum „Top Arbeitgeber 2017“ gewählt. Nirgendwo arbeitet es sich besser als dort. Auf Position 2 der größten Arbeitgeber liegt die Helios Klinik Gruppe mit 5000 Angestellten. Platz 3 belegt der Windradbauer Nordex aus Rostock.

Die Solo-Unternehmer: Sie arbeiten alleine und ohne Angestellte. Die Solo-Selbstständigen. Mehr als 2,31 Millionen gab es 2016 in ganz Deutschland. Eine von ihnen ist Kerstin Kracht. Die Ingenieurin aus Hagenow ist spezialisiert auf Schwingungen und deren Vermeidung.

Mehr zum Thema Die Macher : Alles schwingt

Die Bekannten: Es gibt Unternehmen, die kann man sich aus MV nicht wegdenken: Grabower Süßwaren hat seinen Ursprung in der gleichnamigen Stadt bereits 1835. Inzwischen arbeiten für den Betrieb, der als einer der größten europäischen Werke zur Produktion von Schaumküssen gilt, etwa 600 Angestellte. Es gibt noch mehr bekannte Firmen made in MeckPom: Brauerei Lübz, Karstadt Wismar, die Mecklenburger Kartoffelveredelung in Hagenow, Sweet Tec in Boizenburg …

Die (noch!) nicht Bekannten: Allein 2016 gab es laut dem Statistischen Amt 10 152 neue Gewerbeanmeldungen in MV. Gerade an den Hochschulstandorten starten viele junge Menschen in die Selbstständigkeit. Zum Beispiel Adrian Merker und Jakob Richter. Sie wollen mit ihrem Unternehmen YourCar die Verkehrssituation in Rostock revolutionieren. Seit September können ihre Kunden ein Auto per App stundenweise mieten. Ein privater Pkw wird so unnötig.

Die, die weg wollen: Er zählt zu den bekanntesten Traditionsmarken der DDR. Der Rügener Badejunge. Der Camembert von der Molkerei Bergen auf Rügen ist deutschlandweit beliebt. 2019 will das Unternehmen jedoch seinen Standort schließen und Badejungen in Thüringen produzieren.

Die, die dazu kommen: Erst im März vergangenen Jahres eröffnete Luftfahrtzulieferer Zim Flugsitz in Schwerin ein Werk. Hier sollen jährlich 20 000 Flugzeugsitze produziert werden.

Ob klein oder groß, bekannt oder unbekannt: Wer genau sind die Unternehmen aus MV? Und warum siedeln sie sich hier an? Was zieht sie wieder weg? Welche Herausforderungen birgt das Unternehmertum in MV? In unserer neuen Rubrik „Die Macher“ stellen wir Unternehmer im Land vor und reden mit ihnen über das wirtschaftliche Potential und die Tücken von MV.