Ein Dorf im Ausnahmezustand : Wenn die Dorfstraße zur A20 wird

„Wenn etwas passiert, sind wir erst einmal nicht mehr voll einsatzbereit“, entrüstet sich Silvio Bauch. Der Wehrführer der Gemeinde Lindholz ist frustriert. Das Gerätehaus in Langsdorf liegt an der Breesener Straße. Über sie wird derzeit der Autobahnverkehr in Richtung Stettin geleitet. In Sekundentakt rollen Lastwagen und Autos am Wehrhaus vorbei. Das Problem: Sollte es zu einem Einsatz im vier Kilometer entfernten Breese oder im nur zwei Kilometer entfernten Eichenthal kommen, müsste die Feuerwehr den 16 Kilometer langen Umweg über die Umleitung fahren oder eben gegen die Fahrtrichtung. „Wie soll das gehen?“, fragt Bauch. Wenn es denn überhaupt soweit käme. Denn einige der Kameraden wohnen in Richtung Bad Sülze. Ihnen bleibt durch die Einbahnstraßen-Regelung im Ernstfall nur der Fußweg zum Feuerwehrhaus. „Wir können so nicht mehr gewährleisten, in zehn Minuten am Einsatzort zu sein“, sagt Bauch. Darüber habe er die Leitzentrale bereits informiert. „Das ist eine absolute Katastrophe“, beklagt er. „Wir sind der Kollateralschaden der Autobahn.“