Pandemielage : Weniger Neuinfektionen - Hospitalisierungsinzidenz steigt

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag deutlich gesunken. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) gab am Dienstag die Zahl der Neuinfektionen mit 7423 an - nach 8321 vor einer Woche. Die Zahl der Infektionen binnen sieben Tagen je 100 000 Einwohner sank um 87,2 auf 2371,2.

Laut RKI lag die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 1733,4. Mecklenburg-Vorpommern hat weiter die höchste Inzidenz aller Bundesländer, vor dem Saarland und Bayern. In den Krankenhäusern des Landes wurden am Dienstag laut Lagus 815 Corona-Patienten behandelt - 14 mehr als am Vortag. Auf den Intensivstationen lagen 93 Patienten und damit sechs weniger...

