Exklusive Beats aus dem Homeoffice : Weit über 50.000 tanzten mit Felix Jaehn in den Sonnenuntergang

Es war das erwartete Highlight in unserer Reihe "Von Couch zu Couch": das exklusive Set des Star-DJs sorgte für riesigen Zulauf auf unseren SVZ-Stream

von Dirk Buchardt und Paul Grotenburg

21. Mai 2020, 12:33 Uhr

Vom "Dancefloor-Hopping" ins Homeoffice - auch Weltstars wie Felix Jaehn ließ die Corona-Krise mit einem Schlag von 100 auf nahezu Null runterbremsen. "Das sind verdammt schwere Zeiten", gibt der in Hamburg geborene und in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsene Musikproduzent und DJ offen zu. "Nicht nur für uns Künstler, auch für die Fans." Am FReitag Abend brachte Jaehn deshalb mit einem exklusiven Set für Leserinnen und Lesern der SVZ auf Webseite und bei Facebook, aber auch bei unseren Schwester-Titeln NOZ und sh:z die Party ins Wohnzimmer, zumindest aber auf Smartphone oder Monitor.

Noch bevor Felix Jaehn mit seinen Beats so richtig auf Tempo setzte, schalteten zeitgleich mehr als 700 User zu, schickten ihrem Idol Likes und Herzchen quasi im Sekundentakt. Da der Stream exklusiv, aber etwas zeitversetzt ausgestrahlt wurde, warteten die Hardcore-Fans leider vergebens auf den ebenfalls am Freitag kurz zuvor releasten neuen Remix der aktuellen Single "Sicko". Aber sie kamen trotzdem voll auf ihre Kosten - sowohl durch den phänomenalen Sonnenuntergang hinter Jaehns Haus unweit des Ostseestrandes, durch die wie bei seinen wöchentlichen "Insta Air"-Sessions als Running Gag fungierenden Räucherstäbchen als auch durch etliche seiner Hits. Berits bis zum frühen Abend kam sein Set ao auf weit mehr als 50.000 Aufrufe, die Zähler rotierten aber angesichts der vielen "Nachschauer",die es zumk Livestream nicht schafften auch danach noch munter weiter.

Wie auch mit seinen regelmäßigen „Insta Air“-Konzerten hofft der 25-Jährige, damit den Leuten die Zeit zu Hause etwas einfacher machen zu können. Ihm selbst gehe es gut. "Ich bin natürlich zu Hause - aber auch wenn es sich ein bisschen wie Urlaub anfühlt, relaxe ich nicht nur. Ich arbeite wie viele andere halt im Homeoffice". Nachdem der bei Wismar lebende mit "Sicko" im März gerade eine neue Single erfolgreich auf den Markt gebracht hat, führt er aktuell viele Telefon-Interviews und sammelt Ideen für neue Songs. "Sicko" hat in den Trendcharts mit stark steigender Tendenz bereits Rang 58 erklommen. In den Dance-Charts, wo er zudem gemeinsam mit VIZE noch mit "Thank You [Not So Bad]" auf 12 rangiert, steht die Single aktuell auf Platz 85.

Jaehn selbst ist kein Sänger. Daher sucht er sich für seine Hits weltweit passende Sängerinnen und Sänger. "Das wichtigste ist, dass die Stimme, die das Lied singt, geil ist." Da sei es Nebensache, ob da jemand schon vorher berühmt ist oder nicht... Im Falle von "Sicko" - hier ist Jaehn vom typischen Dance hin zu einem HipHop-Pop-Mix gewechselt - sind das die Singer-Songwriterin Faangs, die extra aus Kanada ins Tonstudio an die Ostsee kam, und der Hip-Hoper Gashi. Der Albaner ist hierzulande noch recht unbekannt, in den USA aber bereits ein Star.

Quasi über Nacht hat der Deutsche vor etwa sechs Jahren den Status eines Weltstars erlangt. Mit "Cheerleader ft. Omi" gelang Felix Jaehn der seltene Coup, eine Nummer-Eins-Single in den Vereinigten Staaten zu landen. Diesem Ohrwurm folgten Hits wie „Jeder für jeden ft. Herbert Grönemeyer“ (2016), „Like a Riddle“, „Hot2Touch“ (beide 2017) oder „Love On Myself“ und „Close Your Eyes“ aus dem vergangenen Jahr.

Und nun? Wie geht es weiter? Berlin, Dubai oder die USA - gibt es überhaupt Pläne für Auftritte oder Touren? "Im Moment ist das alles schwer zu sagen. Wir müssen die aktuelle Situation abwarten. Ich kann leider nichts in die Richtung verkünden. Wichtig ist erstmal, dass alle wieder gesund werden." Und heute Abend die Zuhörer das Konzert von Felix genießen. In diesem Sinne: Freitag um 19 Uhr geht's los - Boxen laut & gute Laune tanken!

Weitere „Von Couch zu Couch“-Auftritte: