2,5 Millionen Gäste in MV erwartet : Weihnachtsmärkte öffnen: Sicherheit kontrovers diskutiert

Die heimelige Zeit der Weihnachtsmärkte bricht an. Die Sicherheitskonzepte spielen in sozialen Netzwerken wieder eine große Rolle. Besonders die Maßnahmen in Berlin sind umstritten.

von Frank Pfaff, Andreas Rabenstein und Lisa Walter

26. November 2018, 13:33 Uhr

Mit Glühweinduft, Leckereien und Geschenkartikeln zum Fest locken von Montag an Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern wieder Besucher. Nach Angaben des Landestourismusverbandes wird es auch in diesem Jahr in etwa 50 Orten des Landes Flaniermeilen mit weihnachtlichem Lichterglanz geben. Als Erstes starten die Märkte in Rostock, Schwerin, Wismar und Neubrandenburg. Stralsund folgt am Mittwoch, Greifswald am Donnerstag.

Foto: Bernd Wüstneck/dpa/ZB

Der Weihnachtsmarkt in Rostock erstreckt sich nach Angaben der Stadt über drei Kilometer und gilt damit als einer der größten im Norden. Auch in diesem Jahr erwarten die Veranstalter landesweit etwa 2,5 Millionen Gäste. Neben den Einheimischen besuchen traditionell auch zahlreiche Gäste aus Schweden, Dänemark und dem Baltikum die Weihnachtsmärkte im Nordosten.

Auch in der Hauptstadt Berlin eröffnen an diesem Montag zahlreiche Weihnachtsmärkte. Darunter sind die großen und bekannten Weihnachtsmärkte auf dem Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche, auf dem Alexanderplatz, auf dem Gendarmenmarkt und vor dem Schloss Charlottenburg, die wegen der Terrorgefahr unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen stehen.

Sicherheitskonzept in Berlin Diskussionsstoff im Netz

Unter besonderer Beobachtung steht in diesem Jahr erneut der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Dort hatte vor zwei Jahren der islamistische Terrorist Anis Amri mit einem entführten Lastwagen einen Anschlag verübt. 12 Menschen starben, mehr als 70 wurden verletzt.

Der ganze Breitscheidplatz ist in diesem Jahr mit schweren Sperren abgeriegelt worden. Auf den Straßen an den Längsseiten stehen miteinander verschraubte Gitterkörbe, die mit großen Taschen voll Sand beschwert sind. Fußgängerzugänge und andere Zufahrten wurden mit extra Pollern und Betonsockeln zugestellt. Die Sperren sollen Schutz gegen Terroranschläge mit bis zu 40 Tonnen schweren Lastwagen bieten.

Foto: Paul Zinken/dpa

Unterdessen werden die Sicherheitsmaßnahmen auf den Weihnachtsmärkten und im Speziellen in Berlin in den sozialen Netzwerken diskutiert.

Besonders AfD-Politiker greifen die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz auf.

Der #Weihnachtsmarkt auf dem #Breitscheidplatz in #Berlin gleicht in diesem Jahr einer Hochsicherheitszone. Und mit dem #Migrationspakt gibt man auch noch den letzten Rest der Inneren Sicherheit auf! https://t.co/Y1sM492PLp pic.twitter.com/uvQZOhf0UP — Alice Weidel (@Alice_Weidel) 24. November 2018

Schanzkörbe und LKW-Sperren um den Berliner Weihnachtsmarkt am #Breitscheidplatz. Die Selbstaufgabe der eigenen Sicherheit und Freiheit zugunsten der Multi-Kulti-Romantik. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, in der Weihnachten Frieden bedeutete. Ganz ohne Multi-Kulti. #AfD pic.twitter.com/YVMwxwc0sI — Ulrich Siegmund (@UlrichSiegmund) 22. November 2018

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen gibt es unterdessen auch auf anderen Märkten. Dazu gehören mehr private Wachleute und Streifen uniformierter Polizisten und Kriminalpolizisten in Zivil. Viele Vorkehrungen waren schon nach den Terroranschlägen in Paris, Brüssel und Nizza seit 2015 eingeführt worden.

Einige Nutzer hinterfragen die Sicherheitsmaßnahmen jedoch auch kritisch.

Soviel zum Thema Sicherheit auf Weihnachtsmärkten...

(Im letzten Jahr gab es genau dort auch schon Ärger)#Spandau #Weihnachtsmarkt pic.twitter.com/tX5g04Fx4D — Leo (@GPSLeo) 26. November 2018

Die LKW-Sperren für den Flensburger Weihnachtsmarkt sollten mit Styropor gefüllt werden.

Ist genauso effektiv wie Sand und sie lassen sich besser transportieren.



Alles sinnlose Sicherheit für besorgte Bürger!



Was für ein Quatsch! — Ole Horasson (@Ohauaha) 25. November 2018

Und leider kann jeder mit einem Rucksack dort weiterhin durchgehen! Oder werden dort Polizisten stehen... die jeden durchsuchen? Wohl kaum... #Israel #Weihnachtsmarkt #Sicherheit — Disfosgen (@Disfosgen) 25. November 2018

Ich denke, dass die gefühlte Sicherheit so verringert und nicht erhöht wird. Und so mischt sich Herr #Drews weiter aktiv in die Stadtpolitik ein, argumentiert öffentlich gegen den #Migrationspakt und schenkt jetzt Absperrungen um mE Angst zu schüren. #Bautzen #Weihnachtsmarkt (2) — David Berndt (@dabdt) 23. November 2018

