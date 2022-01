Teure Tarife für Strom und Gas : Warum „immer schneller, immer billiger” nicht mehr funktioniert

Das Versprechen „immer schneller, immer billiger” bei günstigen Anbietern von Strom und Gas trägt nicht mehr – stattdessen gibt es massenhaft Kündigungen seitens der Discounter.

von kna, Maximilian Matthies, dpa

18. Januar 2022, 13:57 Uhr

Das Versprechen „immer schneller, immer billiger” bei günstigen Anbietern von Strom und Gas trägt nicht mehr – stattdessen gibt es massenhaft Kündigungen seitens der Discounter.

Ein Anbieterwechsel bei Strom und Gas versprach Verbrauchern bislang günstigere Preise – mittlerweile aber steht das Geschäftsmodell der Strom-Discounter auf der Kippe. Zahlreiche Billiganbieter kündigen ihren Kunden. Betroffene sind gezwungen auf den Grundversorger auszuweichen. Doch diese erhöhen massiv die Preise. Neukunden müssen derzeit für Strom das Zwei- bis Dreifache, für Gas sogar das Vier- bis Fünffache bezahlen.

Der Anbieter Stromio hat vor Weihnachten all seine Stromlieferverträge für die Marken „Stromio“ und „Grünwelt Energie“ gekündigt und dies mit einer nie dagewesenen Preisexplosion an den europäischen Energiehandelsplätzen begründet. Branchenkenner gehen davon aus, dass allein von der Kündigung durch Stromio mehrere hunderttausend Stromkunden betroffen sind. Ihnen drohen nun höhere Tarife durch den örtlichen Grundversorger, der die Stromlieferung als sogenannte Ersatzversorgung übernimmt. Laut Bundesnetzagentur hatten bis Ende des vergangenen Jahres mindestens 38 Anbieter angezeigt, die Stromlieferung beenden zu wollen.

Geschäftsmodell der Strom-Discounter

Hohe Preise am Energiemarkt machen die Geschäftsmodelle der Billiganbieter zunichte. Anfang Dezember hatte ein Schwesterunternehmen von Stromio, das unter den Marken gas.de und Grünwelt Gas verkauft hatte, seine Gaslieferungen an Haushaltskunden eingestellt. Als Grund hatte die Firma eine „nie dagewesene Preisexplosion an den europäischen Energiehandelsplätzen“ angegeben. Die vier Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB), die für die Stabilität des Stromnetzes zuständig sind, hatten zuvor ihre Verträge mit Stromio kurzfristig gekündigt. Dies wird unternommen, wenn etwa ein Stromanbieter nicht mehr so viele Strommengen liefert wie er liefern müsste. Grund dafür könnten zum Beispiel die derzeit hohen Einkaufspreise im Großhandel sein, sofern der Anbieter keine langfristigen Strom-Lieferverträge abgeschlossen hat.

Teure Tarife für Strom und Gas

Die Einführung von teilweise extrem hohen Tarifen für neue Strom- und Gaskunden sorgt für Streit zwischen Verbraucherschützern und Energiewirtschaft. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat drei Grundversorger wegen der Aufspaltung der Energietarife für Neu- und Bestandskunden abgemahnt. Die Verbraucherschützer forderten die Unternehmen aus Köln, Gütersloh und Wuppertal auf, die neuen Tarife zurückzunehmen und drohten mit Klagen.

Viele Grundversorger, also die Energieanbieter mit den meisten Kunden in einer Region, haben in den vergangenen Wochen neue Tarife für Neukunden eingeführt. Anlass war die Liefereinstellung durch Energiediscounter, wodurch viele ehemalige Kunden in die Ersatzversorgung durch den örtlichen Grundversorger fielen. Diese sind verpflichtet, die Kunden bei Wegfall des bisherigen Lieferanten zunächst weiter mit Strom und Gas zu versorgen. Die zusätzlichen Mengen an Energie müssen die Versorger nach Angaben des Branchenverbandes BDEW kurzfristig extrem teuer einkaufen.

Verdreifachung von Preisen

Um die Bestandskunden zu schützen, wurden häufig neue Tarife für die neuen Kunden geschaffen. Nach Angaben des Vergleichsportals Check24 vom Montag haben etwa bei Gas mehr als 300 Grundversorger neue Tarife ausschließlich für Neukunden eingeführt. Deren Preise lagen um durchschnittlich 184,7 Prozent über den bisherigen Tarifen, was fast eine Verdreifachung bedeutet.

Ein Großteil der Grundversorger verlange von den neuen Kundinnen und Kunden Preise, die um ein Vielfaches höher lägen als die des bisherigen Kundenstamms, bemängelte die Verbraucherzentrale. Dies sei eine Ungleichbehandlung, die gegen geltende Vorschriften des Energierechts verstoße. Man werde mit allen juristischen Mitteln gegen diese Benachteiligung vorgehen, „die nur auf Grundlage eines willkürlich festgelegten Stichtags erfolgt“.

Energieversorgung als Daseinsvorsorge

Die energiepolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Nina Scheer, wies gegenüber dem „Handelsblatt” auf die Energieversorgung als Daseinsvorsorge hin. „Wenn dies bei Preisschwankungen im Segment preiswerter Energieangebote nicht mehr gewährleistet ist, besteht dringender Handlungsbedarf.“ Zwar müssten die Preise gewährleisten, dass die Versorger die vertraglichen Leistungen erfüllen können. Andererseits müssten Verträge auch eingehalten werden.

Anders verlautete die Verbraucherschutzexpertin der FDP, Judith Skudelny: „Den Verbrauchern muss bewusst sein, dass ein billiger Vertrag am Ende teuer zu stehen kommen kann“, sagte die Bundestagsabgeordnete dem Handelsblatt. Ein billiger Stromtarif am Anfang könne dazu führen, dass man im teuren Ersatztarif der Grundanbieter lande. „So ärgerlich der Vorgang im Einzelnen ist, so wenig sollte die Politik sich darin einmischen“, betonte Skudelny.

Praxis der Tarifspreizung

Die Wuppertaler Stadtwerke wiesen die Vorwürfe zurück. Eine Aufnahme in den allgemeinen Grundtarif hätte für viele Bestandskunden eine Preiserhöhung bedeutet, was man ihnen nicht habe zumuten wollen, hieß es in einer Mitteilung. Auch die Landeskartellbehörden Niedersachsen und NRW hätten sich mit dem Thema Zweittarif beschäftigt und dies als juristisch zulässig bewertet. Das Kölner Unternehmen Rheinenergie kritisierte die Verbraucherzentrale: Sie ignoriere die berechtigten Interessen der Bestandskunden, leiste dafür aber indirekte Schützenhilfe für das Fehlverhalten einiger Vertriebsunternehmen.

Kartellamtspräsident Andreas Mundt sagte der dpa, dass er die Praxis der Tarifspreizung kritisch sehe, „auch wenn ein gewisser Preisunterschied angesichts der derzeitigen Verwerfungen am Markt und der sehr hohen Beschaffungskosten gerechtfertigt sein könnte“. Es gehe dabei vor allem um das richtige Maß. „Es ist kartellrechtlich durchaus relevant, wenn jemand, der auf die Grundversorgung angewiesen ist – und sei dies auch nur für einen Übergangszeitraum – missbräuchlich überhöhte Mondpreise zahlen muss.“ Die Versorger sollten sich bewusst sein, „dass sie die Höhe der jetzt aufgerufenen Tarife für Neukunden im Einzelnen auch rechtfertigen können müssen“.

Keine Preiserhöhung für Bestandskunden

Die Versorger müssten unterm Strich ihre momentan stark erhöhten Beschaffungskosten decken können. Dies dürfe aber nicht zu missbräuchlich überhöhten Preisen führen. „Vielleicht ist eine angemessene – ich betone angemessene – Tarifspreizung für eine Übergangszeit sogar das mildere Mittel.“ Eine Preiserhöhung in der Grundversorgung für die Bestandskunden wäre laut Mundt auch problematisch. „Damit würden auch Kunden betroffen, die zum Beispiel aus Bonitätsgründen ihren Versorger gar nicht wechseln können.“

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU), der die Stadtwerke und kommunalen Versorger vertritt, begrüßte die Äußerungen Mundts. „Der Präsident des Bundeskartellamtes hat bestätigt, dass die derzeitige Situation die Einführung unterschiedlicher Tarife für Bestands- und Neukunden rechtfertigt“, sagte VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing. Zu Recht weise Mundt darauf hin, dass diese Preisspreizung für die Grundversorger derzeit ein milderes Mittel als andere Maßnahmen darstelle. „Es ist selbstverständlich, dass die geforderten Preise dann auch inhaltlich gerechtfertigt werden müssen.“

97 Cent pro Kilowattstunde

Auch Bundesverbraucherministerin Steffi Lemke (Grüne) kritisierte die hohen Neukundentarife. Wenn für die Kilowattstunde Strom jetzt 90 oder sogar 97 Cent verlangt werden, dann lasse sich das nicht mehr mit gestiegenen Beschaffungskosten erklären, sagte sie dem „Handelsblatt“. „Diese Aufschläge lassen sich meiner Meinung nach schwer mit Marktpreisen rechtfertigen“, sagte Lemke.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft nahm die Grundversorger in Schutz. Nach der Liefereinstellung durch Energiediscounter hätten die Versorger für die betroffenen Kunden von heute auf morgen zusätzliche Strom- oder Gasmengen im Energiehandel einkaufen müssen. „Und das in der Phase, in der die Energiepreise an den Börsen in nie da gewesene Höhen geschossen sind“, erklärte die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Kerstin Andreae.

Schwierigkeiten bei Tarifwechsel

In einem Bericht der „Welt” sagte die Cheflobbyistin der Energiewirtschaft weiter: „Kein Kunde muss in der Ersatzversorgung bleiben, die ja nur als Sicherungsnetz für solche Notfälle da ist und garantiert, dass weiterhin und ohne Unterbrechung Strom und Gas da sind.“ Täglich könne der Tarif gewechselt werden.

Im Einzelfall ist das jedoch nicht immer möglich. Kunden können zwischen bereits abgeschlossenen Verträgen bei einem neuen Anbieter und der Grundversorgung „festhängen”. Auch Bonitätsgründe können den Wechsel weg vom teuren Grundversorger erschweren. Für Andreae ist daher klar: „Betroffene Kundinnen und Kunden, die plötzlich keinen Strom oder kein Gas mehr von solchen Unternehmen geliefert bekommen, sollten Schadensersatzklagen prüfen.“