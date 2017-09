Schwerin/Rostock : Warnstreik legt Postbankfilialen lahm 

vergrößern 1 von 1 Foto: Martin Gerten 1 von 1

22.Sep.2017

Ein zweitägiger Warnstreik legt seit Freitag die Postbankfilialen in den Stadtzentren von Schwerin und Rostock lahm. Damit soll Druck in den laufenden Verhandlungen gemacht werden, wie ein Sprecher der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sagte.

Dabei gehe es mit Blick auf den geplanten Verkauf der Postbank durch die Deutsche Bank um die Beschäftigungssicherung der Mitarbeiter. In den vom Warnstreik betroffenen Postbankfilialen in Schwerin und Rostock ist auch die Post untergebracht.

Da die Filialen komplett geschlossen bleiben, können an beiden Tagen die Postdienstleistungen ebenfalls nicht in Anspruch genommen werden. Nach Angaben des Sprechers finden in diesen Tagen bundesweit Aktionen statt.