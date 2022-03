Mecklenburgische Seenplatte : Waren stellt nach Baukosten-Explosion Schulneubau in Frage

Wegen stark gestiegener Baukosten steht ein lange geplanter Schulneubau in Waren an der Müritz auf der Kippe. Wie Bürgermeister Norbert Möller (SPD) am Samstag erläuterte, rechnet die Stadt nach ersten Ausschreibungen derzeit mit Gesamtkosten von 25 Millionen Euro für die Grundschule. Geplant waren zuletzt etwa 15 Millionen Euro. „Mit solch einer Erhöhung haben wir nicht gerechnet“, sagte Möller. Der Bau sollte 2022 starten und 2024 fertig sein. An der Schule lernen etwa 400 Mädchen und Jungen.

Das jetzige Schulgebäude sei baulich noch intakt. Es eigne sich aber nicht zur Umsetzung der Inklusion, also dem gemeinsamen Unterricht von Schülern mit und ohne Handicap, und könne nicht barrierefrei umgebaut werden. Nach zuletzt stark gestiegener Preise bei Energie und Rohstoffen haben bundesweit Firmen ihre Preise erhöht. Die aktuell höheren Treibst...

