Update aus Groß Laasch : Waldbrand mit Munitionsresten unter Kontrolle - Panzer löschen weiter

Noch immer behindert Munition aus dem Zweiten Weltkrieg die Bekämpfung eines Waldbrandes nahe Ludwigslust. A14 weiter gesperrt.

von Marek Majewsky

06. Juli 2018, 14:57 Uhr

Die Löscharbeiten bei einem Waldbrand bei Groß Laasch (Landkreis Ludwigslust-Parchim) dauern weiter an. Es gebe noch zahlreiche unterirdische Brandnester, teilte der Landkreis am Freitag mit. Zwar seien die Flammen weitgehend unter Kontrolle, doch es müsse mindestens das gesamte Wochenende weiter gelöscht werden. Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg erschweren immer noch die Arbeit der Einsatzkräfte.

Nur speziell geschützte Panzer einer privaten Firma seien im Wald, um den Brand rund 40 Kilometer von Schwerin entfernt zu löschen. Es sei eine 1000 Meter Sperrzone eingerichtet worden, so dass die meisten Feuerwehrmänner nur verhindern könnten, dass sich der Brand weiter ausbreite. Am Mittag hatte zudem ein Polizeihubschrauber die Kräfte am Boden unterstützt und mit einer Wärmebildkamera zahlreiche Glutnester gefunden.

Bodo Marks/dpa

Das Feuer war am Mittwochabend auf einem Feld ausgebrochen und hatte sich durch den trockenen Boden auch auf den Wald ausgebreitet. „Ich bin erschüttert“, sagte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD). Es habe auf dem angrenzenden Feld keine Brandschneisen gegeben und der entsprechende Betrieb sei bis Freitag nicht mit einem Wasserwagen vor Ort gewesen. Bereits am Dienstag hatte der Minister gemeinsam mit dem Bauernverband dazu aufgerufen, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. In den vergangenen Tagen kam es bereits zu zahlreichen Feld- und Waldbränden im Land. Bei vielen wird Funkenschlag beim Ernten als Brandursache vermutet.

In Groß Laasch mussten sich Feuerwehrleute am Mittwoch aus dem Gebiet zurückziehen, weil Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden explodierten. Für die Helfer bestand nach Angaben des Landkreises Lebensgefahr.

Durch die starke Rauchentwicklung und die Explosionsgefahr musste die Autobahn 14 zwischen der Ausfahrt Grabow und dem Kreuz Schwerin gesperrt werden. Bis die Gefahrenlage gebannt sei, bleibe die A14 sowie weitere Land- und Kreisstraßen in dem betroffenen Gebiet weiterhin gesperrt.

Neben rund 80 Feuerwehrmännern aus zehn Wehren hätten auch circa 20 Soldaten bei der Brandbekämpfung geholfen. Ein Löschhubschrauber habe im Rahmen der Amtshilfe sechs Mal rund 5000 Liter Wasser abgeworfen, teilte die Bundeswehr mit. Zudem sei ein Tanklaster zur Unterstützung hinzugezogen worden.

Volker Bohlmann

Die Munition in den Wäldern stammt von der deutschen Wehrmacht, die sich 1945 auf der Flucht vor der Roten Armee ihrer Waffen und Munition entledigte. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es laut Innenministerium knapp 800 Flächen, die durch Munition und andere Kampfmittel belastet sind. Demnach seien 3,9 Prozent der Landesfläche (90 000 Hektar) betroffen. In der Ostsee gebe es zusätzlich 37 Flächen mit rund 65 000 Hektar.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es knapp 800 Flächen, die durch Munition und andere Kampfmittel belastet sind. Demnach seien 3,9 Prozent der Landesfläche (90 000 Hektar) von Mecklenburg-Vorpommern betroffen, teilte das Innenministerium am Freitag mit. In der Ostsee gebe es zusätzlich 37 Flächen mit rund 65 000 Hektar. Bei einem Waldbrand in Groß Laasch (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mussten sich Einsatzkräfte der Feuerwehr am Mittwoch zurückziehen, weil dort Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg explodierten. Die Bundeswehr leistete daraufhin Amtshilfe und kam unter anderem mit einem Löschhubschrauber zum Einsatzort.