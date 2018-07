Das bringt die Woche : Vorsicht, Radfahrer!

Das sind die wichtigsten Termin für die frisch gestartete Woche.

von Karin Koslik

02. Juli 2018, 05:00 Uhr

Der wichtigste Tag in dieser Woche ist unbestritten der Freitag: Für gut 149 000 Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern beginnen die Sommerferien. An den Stränden ist es allerdings jetzt schon voll, denn mittlerweile haben bereits acht Bundesländer Ferien: Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Saarland, Sachsen und Thüringen. Deshalb nimmt auch auf den Straßen des Landes die Verkehrsdichte weiter zu. Die SPD-Landtagsfraktion lässt sich davon jedoch nicht abschrecken und startet heute zu einer fünftägigen Radtour durchs Land. Von Rostock wollen die Abgeordneten über Bützow und Güstrow nach Krakow, Malchow, Jabel, Waren, Ankershagen, Mirow, Wesenberg und Neustrelitz strampeln. Am Donnerstag dürfen Wähler sogar miterleben, wie sich ihre Abgeordneten den Allerwertesten für sie aufrei…ben – um 9.45 Uhr startet in der Warener Innenstadt eine für jedermann offene geführte Radtour mit dem Leiter des Nationalparkamtes Ulrich Meßner in Richtung Ankershagen. Auf der kürzesten fahrradtauglichen Strecke sind es bis dorthin 23,5 Kilometer.

Annähernd genauso lang ist die Strecke, die Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) heute bei seiner Unternehmenstour zurücklegt – natürlich nicht auf dem Rad. Selbst mit dem Auto ist es reichlich ambitioniert, um 10 Uhr die Beschichtungspulver GmbH in Ganzlin und anschließend um 11.30, 13 und 14 Uhr drei Unternehmen in Lübz zu besuchen. Fragen stellen darf dem Minister da keiner.

Vielen Fragen wird sich dagegen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) stellen müssen, denn am Mittwoch ist sie ein Jahr lang im Amt. Am Jubiläumstag eröffnet sie in der Schweriner Staatskanzlei die Tagung der Deutsch-Russischen Freundschaftsgruppen des Bundesrates – durchaus ein Sinnbild dafür, wo sie einen Schwerpunkt ihrer Politik sieht.

Zunehmend verdrängen jetzt allerdings kulturelle Ereignisse politische von der Agenda. Die Mecklenburgische Staatskapelle startet ihre MeckPromms, die in disem Jahr unter dem Motto „Vive la France“ stehen, am Mittwoch (4. Juli) um 21 Uhr auf der Schweriner Freilichtbühne. Am Freitag (6. Juli) wird im Staatlichen Museum Schwerin die neue Ausstellung „Hinter dem Horizont…“ eröffnet.

Ein Höhepunkt an der Ostseeküste wird die 81. Warnemünder Woche sein, die am Sonnabend (7. Juli) beginnt. Und ebenfalls am Sonnabend sind Mutige zum Sundschwimmen in Stralsund eingeladen – und nicht so Mutige zum Zuschauen.