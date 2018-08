Kiellegung der „Crystal Endeavor“ : Von Stralsund an den Nordpol: MV Werften bauen Expeditionsyacht

MV Werften legen die Expeditionsyacht „Crystal Endeavor“ auf Kiel. Schon mehr als 500 Mitarbeiter am Standort

svz.de

20. August 2018

Die malaysische Genting-Gruppe legt am Dienstag auf den MV Werften am Standort Stralsund den ersten Schiffsneubau seit Übernahme auf Kiel. Für die eisbrechende Expeditionsyacht „Crystal Endeavor“ seien seit dem Brennschnitt im Januar mehr als ein Dutzend Sektionen gefertigt worden, sagte ein Werftensprecher. Die Zahl der Mitarbeiter in Stralsund sei inzwischen von 300 auf 515 angestiegen. Nach Werft-Angaben handelt es sich bei dem für den Einsatz in Polargebieten geeigneten Schiff um die weltweit größte Expeditionsyacht dieser Art. Zur Kiellegung wird Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in ihrem Wahlkreis erwartet. Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) haben sich angekündigt.

Die malaysische Genting-Gruppe hatte die drei Werften in Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund im Frühjahr 2016 für 240 Millionen Euro übernommen und zunächst mit dem Bau kleinerer Flusskreuzfahrtschiffe begonnen. Im März wurde in Wismar der erste Brennschnitt für ein riesiges Kreuzfahrtschiff der Global Klasse vollzogen. Nach Werftangaben sind an den drei Standorten inzwischen rund 2500 Mitarbeiter beschäftigt. Die Werftengruppe investiert an den drei Standorten rund 250 Millionen Euro, davon rund 20 Millionen in Stralsund – unter anderem in die Modernisierung des Schiffsliftes und der Erneuerung der IT-Technik, wie es weiter hieß.

Bau von Expeditionsschiffen: Zahl der Werft-Mitarbeiter soll steigen

Bis zur Pleite der P+S-Werften im Jahr 2012 waren in Stralsund rund 1250 Schiffbauer beschäftigt. Der Versuch der Werftengruppe Nordic Yards, mit dem Bau von Offshore-Anlagen den Werftenstandort fortzuführen, scheiterte. Eine neue Perspektive ergab sich für die Stralsunder Schiffbauer mit der Übernahme durch Genting.

In Stralsund soll sich dem Bau der „Crystal Endeavor“ die Fertigung von zwei weiteren baugleichen Expeditionsschiffen für die zur Genting-Gruppe gehörenden Reederei Crystal Yacht Expedition Cruises anschließen. Damit wäre die Werft bis 2021 beschäftigt. Die Zahl der Mitarbeiter soll in den nächsten Monaten auf bis zu 600 anwachsen.

Die erste Expeditionsyacht, die „Crystal Endeavor“, soll bis Ende 2019 fertiggestellt sein. Die im 6-Sterne-Luxussegment angesiedelten Schiffe werden Genting zufolge in den Gewässern am Nord- und Südpol eingesetzt. Mit der weltweit höchsten Eisklasse 6 sind die Schiffe so ausgelegt, dass sie bis zu ein Meter dickes Eis brechen können.