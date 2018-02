Termine-Top-5 : Von sinnlich bis rockig

Highlights aus unserer Event-Datenbank

16. Februar 2018, 20:00 Uhr

Let`s Burlesque - Das Berliner Original in Rostock

Es wird heiß! Es wird wild! Es wird ausgelassen! Alles ist möglich, wenn Evi & das Tier mit ihrer Band The Glanz die Bühne in Rostock erobern.

1000 Sterne – das Goa & Electro Festival in Spornitz

PSYntologie aus Berlin nehmen am Samastan in der Eventarena Spornitz alle GOAnauten mit auf eine strahlende Reise in eine ferne Galaxie!

„Das Dschungelbuch“ im Theater Güstrow

„Das Dschungelbuch“ als Tanzabenteuer steht Sonntag um 15 Uhr auf dem Programm des Güstrower Theaters.

Modelleisenbahn-Ausstellung in Schwerin

In der J.-Brinkmann-Schule in Schwerin können Freunde der kleinen Lokomotiven noch bis zum Samstag einen Zugbetrieb auf knapp 500 Meter langen Gleisen bestaunen.

Rock im Speicher in Schwerin

Im Speicher präsentiert Marco Mendoza am Samstag sein neues Album „Viva La Rock“. Der Bassist aus den USA mit spanisch-mexikanischen Wurzeln spielt zusammen mit der skandinavischen Band „The Dead Daisies“. Das Konzert beginnt um 21 Uhr.

