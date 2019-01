Potsdam : Volksinitiative hinter Zeitplan

von svz.de

23. Januar 2019, 05:00 Uhr

Die Volksinitiative „Brandenburg braucht Tegel“ zur Offenhaltung des Flughafens Tegel hat zwei Monate vor dem Ende der Sammelfrist knapp die Hälfte der nötigen Unterschriften zusammen. Das Ziel war, zu den Sommerferien 2018 fertig zu sein. Der künftige Vorsitzende, der Landtagsabgeordnete Péter Vida (BVB/Freie Wähler), zeigte sich gestern optimistisch: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in kurzer Zeit das notwendige Maß überschritten haben.“ Es gebe aber eine hohe Fehlerquote. Vida will bis zu 500 000 Briefe an betroffene Bürger senden. Bisher hätten meist Berliner unterschrieben, sagte er. Für die Volksinitiative müssen in zwölf Monaten 20 000 Unterschriften gesammelt werden.

Die Initiatoren argumentieren, mit Tegel bleibe der Norden Brandenburgs gut an einen Flughafen angebunden. Bei der Offenhaltung Tegels sinke die Lärmbelastung im Süden Berlins drastisch. Verkehrsströme würden besser verteilt. Zudem reichen die BER-Kapazitäten laut Initiatoren bei der Inbetriebnahme 2020 nicht aus.