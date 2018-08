Panzerknacker : Video: Serie bei Sprengung von Geldautomaten - diesmal Schwerin

Schon wieder ist ein Geldautomat in MV gesprengt worden. Diesmal setzten Diebe bei ihrem Beutezug auf einen Sparda-Bank-Automaten in Schwerin-Lankow.

von Winfried Wagner

30. August 2018, 07:38 Uhr

Unbekannte haben in Mecklenburg-Vorpommern wieder einen Geldautomaten aufgesprengt und sind entkommen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, werden drei maskierte Männer nach dem Vorfall in der Nacht in Schwerin-Lankow gesucht. Sie sollen um 3.47 Uhr die Tür einer Bankfiliale aufgehebelt und einen Geldautomaten vermutlich mit Gas aufgesprengt haben. Danach seien die Täter in einem dunklen Auto geflüchtet. Erst in der Nacht zu Mittwoch hatten Unbekannte auf ähnliche Weise einen Geldautomaten in Krakow am See (Landkreis Rostock) geknackt.

Die Höhe des Schadens in Schwerin sei noch nicht klar. Der Geldautomat steht in einem Mehrzweckgebäude, in dem weitere Läden, aber keine Wohnungen sind. Auch nach den Tätern von Krakow am See werde noch gesucht. Dort war der Sachschaden mit rund 80 000 Euro angegeben worden. Wie viel Geld verschwand, dazu machte die Polizei noch keine Angaben.

In Mecklenburg-Vorpommern häufen sich seit rund einem Jahr ähnliche Taten. Im Juni hatten Unbekannte laut Polizei rund 100 000 Euro erbeutet, als sie einen Automaten in der Schweriner Weststadt aufbrachen. Die Täter flohen per Motorrad und wurden bisher nicht gefasst. Zuvor waren Geldautomaten in Picher, Lübz, Gägelow, Grevesmühlen, Schwerin und Parchim - alles in Westmecklenburg - gesprengt worden.

In Potsdam beginnt in Kürze ein Prozess gegen einen Verdächtigen, der an der Sprengung eines Geldautomaten im März in Lübz beteiligt gewesen sein soll. Der 18-Jährige soll mit einem Komplizen geflüchtet sein, per Taxi wollten die beiden in die Nähe von Potsdam kommen. Dem Taxifahrer fielen die Männer auf, er gab der Polizei einen Tipp per Smartphone, die Ermittler fassten die beiden Verdächtigen.

Zeugen, welche Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben oder weitere sachdienliche Informationen mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385/51802224 zu melden.