Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Neustrelitz

27. November 2018, 21:21 Uhr

Im Stadtgebiet von Neustrelitz ist am Dienstag um 17:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzen Rollator Fahrer gekommen. Die beteiligte 44 jährige Fahrzeugführerin befuhr die Lessingstraße in Neustrelitz aus Richtung Karbe-Wagner-Straße in Richtung Strelitz-Alt. Auf Höhe des dortigen Regiehofes kam es zur Kollision mit einem Fußgänger, welcher die Fahrbahn von links nach rechts mit seinem Rollator überquerte. Der 56 jährige Fußgänger zog sich dabei schwerste Kopfverletzungen zu und wurde durch die Rettungskräfte nach der Erstversorgung vor Ort ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Zur genauen Ermittlung der Unfallursache kam die DEKRA vor Ort zum Einsatz.