Weltverbrauchertag : Verbraucherzentralen benötigen mehr Geld

Neue Berechnungen zeigen, wie viel Geld wirklich fehlt.

von Angela Hoffmann

14. März 2018, 05:00 Uhr

Anlässlich des morgigen Weltverbrauchertages hat die Verbraucherzentrale in MV gestern eine höhere Förderung durch das Land gefordert. „Die nur noch sechs bestehenden Beratungsstellen im Land müssen qualitativ aufgerüstet werden, damit sie ihre wachsenden Aufgaben gut bewältigen können“, sagte Geschäftsführer Jürgen Fischer gestern in Schwerin.

Bislang steuert das Land eine institutionelle Förderung von 427 000 Euro im Jahr bei. Nach Berechnungen der Verbraucherzentrale würden künftig etwa 550 000 Euro benötigt. Das Geld sei auch für eine bessere Präsenz vor allem in Südwestmecklenburg und für mehr digitale Angebote im Flächenland vonnöten.

Bis zur Insolvenz der Vorläufereinrichtung im Jahr 2004 infolge einer massiven Kürzung der Mittel habe es 19 Anlaufstellen im Land gegeben, sagte Fischer. „Uns ist bewusst, dass das heute nicht mehr finanzierbar ist, doch so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen.“

Demnach behelfen sich die Beratungsstellen in MV derzeit vor allem mit Projektfinanzierungen. Aus der Landesförderung könnten nur acht der insgesamt 27 Mitarbeiter bezahlt werden, so Fischer. Bei ihnen würden jährlich etwa 17 000 Bürger Rat suchen. Schwerpunkte seien Finanzen, Ernährung und Energie. Seit einer Woche gebe es zudem ein bundesweites Online-Hilfsangebot bei fragwürdigen Inkassoforderungen. In MV sei von 2019 an auch der Einsatz eines „Digimobils“ geplant. Das elektronisch ausgerüstete Fahrzeug soll im Süden des Landes Verbraucher per Video-Chat mit kompetenten Beratern verbinden.