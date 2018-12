Motto «Denk ich an Deutschland ...» : Usedomer Literaturtage mit Nobelpreisträgerin Herta Müller

Bekannte Autoren geben intime Einblicke in ihr Deutschlandbild.

von dpa

17. Dezember 2018, 16:29 Uhr

Mit Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller, dem Schriftsteller Martin Walser und Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert warten die Usedomer Literaturtage 2019 mit einem hochkarätigen Programm auf. Unter dem Motto «Denk ich an Deutschland ...» richtet die Lesereihe erstmals den Fokus auf Deutschland. Die Autoren werden intime Einblicke in ihr Deutschlandbild geben, wie die Veranstalter am Montag in Heringsdorf mitteilten. Mit dem Usedomer Literaturpreisträger 2014, dem tschechischen Schriftsteller Jaroslav Rudiš, liest erstmals ein Autor auch im Kraftwerk Peenemünde. Der geschichtsträchtige Ort sei finaler Schauplatz von Rudiš‘ neuestem Roman «Winterbergs letzte Reise», der am 1. Februar 2019 erscheint. Die viertägige Veranstaltungsreihe, zu der auch die Verleihung des mit 5000 Euro dotierten Usedomer Literaturpreises gehört, startet am 3. April.