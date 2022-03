Schifffahrt : US-Zerstörer „Donald Cook“ bis Sonntag im Rostocker Hafen

Es kommt häufig vor, dass ausländische Marineschiffe den Stützpunkt Hohe Düne in Rostock besuchen. Doch selten sind sie so groß wie der Zerstörer „Donald Cook“ - und noch nie waren die Zeiten so kritisch wie jetzt.

Noch bis Sonntag liegt der Zerstörer „Donald Cook“ der US-Marine im Rostocker Seehafen. Wie die Deutsche Marine per Twitter mitteilte, nimmt das Schiff unter anderem neue Vorräte auf. Weitere Details beispielsweise zu möglichen Einsätzen in der Ostsee wurden nicht genannt. Die „Donald Cook“ war bereits am Donnerstag zu ihrem geplanten Aufenthalt in den...

