Aus dem Gericht : Urteile im Prozess um tödlichen Einbruch in Döner-Laden

Das Landgericht Neubrandenburg sprach die 40 und 27 Jahre alten Männer schuldig.

von Winfried Wagner

30. Oktober 2018, 16:20 Uhr

Im Prozess um einen Einbruch in ein Döner-Bistro in Neubrandenburg sind die Angeklagten zu jeweils drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Neubrandenburg sprach die 40 und 27 Jahre alten Männer des gemeinschaftlichen schweren räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit einem Angriff auf Polizisten für schuldig. „Das Entscheidende war: Sie haben sich nicht ergeben“, sagte Richter Carl Christian Deutsch in der Urteilsbegründung am Dienstag.

Die beiden türkischstämmigen Berliner waren am 1. März bei einem Einbruch mit einem Komplizen in einen Imbiss ertappt worden und hatten Geständnisse abgelegt. Der Komplize hatte einen Polizisten mit Pfefferspray angegriffen und war erschossen worden. Der Staatsanwalt hatte je siebeneinhalb Jahre Haft für die Männer verlangt.