Mordprozess : Urteil nach Anwältin-Tod

Muss Angeklagter wegen wegen Totschlags oder Mordes hinter Gitter?

von dpa

06. August 2018, 20:45 Uhr

Im Mordprozess um die tödlichen Schüsse auf eine Rechtsanwältin in Waren an der Müritz will das Landgericht Neubrandenburg am Dienstag ein Urteil fällen. Das kündigte Richter Jochen Unterlöhner in der Verhandlung an. Die Schwurgerichtskammer wird entscheiden müssen, ob der 80 Jahre alte Angeklagte wegen Mordes oder wegen Totschlags verurteilt wird.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Senior Mord aus Heimtücke vor. Der Mann hatte zum Prozessauftakt gestanden, die 67 Jahre alte Juristin am 1. Februar in ihrer Kanzlei erschossen zu haben. Bei der Auseinandersetzung hatte der Mann drei Schüsse auf die Frau abgefeuert, von denen zwei unmittelbar tödlich waren, wie die Rechtsmedizinerin Britta Bockholdt sagte.

In der Auseinandersetzung ging es um Schulden von rund 94 000 Euro. Das Geld hatte sich der Mann der Anwältin seit 1999 beim Angeklagten unter Vorwänden geliehen. Trotz eines zivilen Gerichtsurteils im Jahr 2014 hatte das Ehepaar die Summe nicht an den Angeklagten zurückgezahlt.

Der Prozess soll unter anderem mit dem psychiatrischen Gutachten zu dem 80-Jährigen fortgesetzt werden. Dabei geht es darum, ob er vermindert schuldfähig ist.