Anzeige gegen Caffier : „Ungeeignetheit“ – Minister kanzelt Ex-Polizeichef ab

Anzeige gegen Caffier wegen angeblichen Postengeschachers

von Thomas Volgmann

05. April 2018, 21:00 Uhr

Ungewöhnlich scharf hat Innenminister Lorenz Caffier (CDU) auf Vorwürfe aus einer Strafanzeige gegen ihn und gegen drei seiner Mitarbeiter reagiert. Die Anzeige wegen des Verdachts der Untreue hat der ehemalige Chef der Neubrandenburger Polizeiinspektion, Siegfried Stang, bei der Schweriner Staatsanwaltschaft gestellt. Der ehemalige Kriminaldirektor, der sich seit 2017 im Ruhestand befindet, wirft dem Minister Untreue im Zusammenhang mit der Stellenausschreibung für den Posten des Inspekteurs der Landespolizei 2016 vor.

Caffier ließ gestern seinen Ministeriumssprecher ausrichten: Stang sei ein ehemaliger Polizeibeamter, „der es persönlich nicht verwunden hat, es aufgrund von Nichteignung nicht in das Endamt seiner Laufbahn geschafft zu haben“. Er versuche, „über haltlose Behauptungen und Unterstellungen seine Frustration über die bescheinigte persönliche Ungeeignetheit für ein Spitzenamt der Landespolizei zu kompensieren“.

Persönliche Angriffe dieser Schärfe in der Öffentlichkeit waren bislang im Innenministerium unüblich, erklären sich aber möglicherweise mit dem Text der Strafanzeige.

Siegfried Stang wirft dem Minister Postengeschacher auf Kosten der Steuerzahler vor. Die Ausschreibung und Ernennung von Wilfried Kapischke als Inspekteur der Polizei sei nicht rechtens gewesen, meint Stang. In seiner siebenseitigen Strafanzeige, die unserer Redaktion vorliegt, versucht der 61-Jährige umfangreich nachzuweisen, dass Kapischke zum Zeitpunkt der Ausschreibung für das höchste Amt in der Landespolizei nicht geeignet gewesen sei. Dem Inspekteur wird unter anderem seine Ausbildung in der DDR vorgeworfen: „Herr Kapischke verfügte über keine bundesrepublikanische Polizeiausbildung.“ Stang hatte seine Ausbildung 1974 in Nordrhein-Westfalen begonnen, Kapischke 1980 in Dresden.

Beide wurden kurzzeitig Konkurrenten: Siegfried Stang bewarb sich nach der Polizeistrukturreform 2011 um den neu geschaffenen Posten des Leiters im Führungsstab des Polizeipräsidiums Neubrandenburg – ebenso Wilfried Kapischke, damals Leiter der Polizeiinspektion Schwerin. Das Innenministerium entschied sich für Kapischke.

Stang wurde 2015 von seiner Leitungsaufgabe in der Neubrandenburger Polizeiinspektion entbunden und in eine Projektgruppe für grenzüberschreitende Zusammenarbeit abgeschoben. 2016 lehnte das Ministerium auch seine Bewerbung für den Posten des Leiters der Inspektion Anklam ab. Kapischke wurde im selben Jahr Inspekteur.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte gegenüber unserer Redaktion den Eingang der Anzeige. „Wir prüfen, ob ein Anfangsverdacht vorliegt“, sagte Behördensprecherin Claudia Lange. Der Polizeiexperte der SPD-Landtagsfraktion, Manfred Dachner, denkt darüber nach, die Anzeige zum Thema der nächsten Innenausschusssitzung zu machen. „Wir werden uns mit dem Koalitionspartner beraten“, sagte Dachner unserer Redaktion.