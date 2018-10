Bodenfrost : Unfälle nach Glätte auf A20 und A14 - Vollsperrungen

Mehrere Autofahrer sind am Morgen mit den Schutzplanken kollidiert. Umleitung empfohlen

von svz.de

28. Oktober 2018, 08:37 Uhr

Damit hatten Autofahrer wohl noch nicht gerechnet: Zu gleich mehreren Unfällen ist es am frühen Sonntagmorgen auf den Autobahnen 20 und 14 gekommen. Grund war offenbar Straßenglätte. Die Fahrbahnen sind entweder komplett oder teilweise gesperrt.

Betroffen sind die Fahrbahnen der A 14 zwischen den Anschlussstellen Kreuz Wismar und Jesendorf. Nach Angaben der Polizei sind mehrere Fahrer mit ihren Autos ins Schleudern geraten, mit der Schutzplanke kollidiert und mitten auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Für Bergungsarbeiten ist die Autobahn in beide Fahrtrichtungen zeitweise voll gesperrt. Die Polizei empfiehlt den Bereich weiträumig zu umfahren, bespielsweise über die Anschlussstelle Schwerin-Nord, von der A20 kommend über die Anschlussstellen Zurow (Osten) bzw. Schönberg oder Upahl (Westen).

Ähnliche Unfallbilder zeichnen sich auch auf der A20 zwischen den Anschlussstellen Upahl und Bobitz ab. Mindestens eine Person ist dabei verletzt worden.

Die Fahrbahnen sind in beide Richtungen derzeit voll gesperrt. Zeitweise führt die Polizei den Verkehr in Richtung Lübeck einspurig an den Unfallstellen vorbei. Wer kann, sollte den Bereich jedoch meiden und spätestens an den Anschlussstellen Upahl und Bobitz abfahren.

Die Polizei bittet zudem alle Fahrer ihre gefahrene Geschwindigkeit sowie ihre Fahrweise an die Witterung anzupassen.