Sucht in MV : „…und ich bin Alkoholikerin“

Seit 39 Jahren hat Gisela keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt. In einer Selbsthilfegruppe versucht sie, anderen Alkoholikern in Schwerin Halt zu geben.

Schwerin | „Ich bin Gisela, und ich bin Alkoholikerin.“ Auch wenn es inzwischen 39 Jahre her ist, erinnert sich die Schwerinerin noch ganz genau an das erste Mal, als sie diesen Satz aussprach. Es war auf einer Informationsveranstaltung in ihrer früheren Heimatstadt in Westdeutschland, auf der die Anonymen Alkoholiker (AA) sich und ihre Arbeit vorstellten. Sie ha...

