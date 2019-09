Mela 2019 : Trecker, Tiere, Sensationen

Wo Frauen von Technik schwärmen, Kinder Mähdrescher fahren und Stuten mit Liebeserklärungen bedacht werden: Eindrücke von der Mela 2019.

von svz.de

15. September 2019, 20:10 Uhr

Innige Liebeserklärungen, Schnäppchenjagden, nuckelnder Nachwuchs und PS-Protze – passt das zum Begriff „Landwirtschaftsausstellung“? Bei der Mela in Mühlengeez schon.

Denn Mela ist...

...wenn Größe doch zählt.

„Und wenn wir rausfallen?“ Der Blick nach oben, Zweifel im Gesicht, steht die sechsjährige Rieke vor dem Ballon. Gleich schwebt dieser per Kran in 50 Meter Höhe. Panoramablick über die Mela. Bunte Fahnen winken den Ballonfahrern zu. Historische Traktoren und brandneue Landmaschinen reihen sich aneinander. Weiße Zelte drängen sich dicht an dicht. In der Mitte tänzeln Pferde über die Vorführfläche. Ein Meer aus Blechlawinen umfließt das Gelände.

Die Mela protzt mit mehr als 1000 Ausstellern, ebenso vielen Tieren und mehr als 17 Hektar Fläche. In diesem Jahr staunen mehr als 71 000 Menschen über Tiere und Technik. „Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, sagt eine Mela-Sprecherin gestern ganz nüchtern. Wer mehr Emotionen sucht, findet sie bei den Besuchern.

...wenn Frauen sich über Rasenmäher freuen.

„Alter Schwede!“, entfährt es einer Mittvierziegerin. Sie steht unter dem Pflanzenschutzselbstfahrer „Amazone Pantera 5402-H“ und blickt empor. Das 10,5 Tonnen schwere Ungetüm bietet 1,70 Meter Bodenfreiheit, die Frau kann aufrecht hindurchspazieren. „Da kannst du den Ölwechsel im Stehen erledigen“, ruft sie ihrem Mann zu. Mela ist, wenn Frauen lächelnd Rasenmähertrecker besteigen, die Stufen eines 647 PS starken Ideal-Mähdreschers mit 12,20 Meter breitem Schneidwerk erklimmen oder die XXL-Strandharke begutachten.

...wenn es um Geld und Geschäfte geht.

Wenn der Säge-Spalt-Automat aus Finnland zweimal am Tag ohrenbetäubend laut Kleinholz produziert, wird der Stand des Mecklenburger Landtechnikhandels Wittke aus Grabowhöfe zur Attraktion. Für Anika Hoffmann, deren Vater die Firma vor 25 Jahren aufgebaut hat, ist diese Maschine das Highlight. „Wir haben zum ersten Mal einen eigenen Stand gewagt“, sagt sie. Anika Hoffmann weiß, dass sie auch den Kindern etwas bieten muss, gerade am familienlastigen Mela-Wochenende. Deshalb klackert jetzt, wenn die Maschine schweigt, auch das Glücksrad neben ihr. Doch es geht auch ums Geschäft. An den ersten beiden Messetagen habe es mit dem Fachpublikum viele Gespräche an ihrem Stand gegeben und „positives Feedback“. „Wir haben ganz viele Kundenwünsche aufgeschrieben und werden diese nach der Messe auswerten“, sagt sie und überreicht den Glücksradkindern ihren Süßigkeiten-Preis.

...wenn Väter ihren Söhnen die Welt erklären.

Die Mela gleicht einem Freiluftfotostudio. Überall posieren Kinder mit Kälbern, auf Traktoren, mit Landmaschinen, damit Papa mit dem Handy knipsen kann. Und überall fachsimpeln Väter mit ihrem Nachwuchs über Pferdestärken oder Schnittbreiten. Dazu gehört so manche Erkenntnis, wie die des Vaters, der seinen Sohn grinsend auf ihn überragende Reifen eines Traktors hinweist und lachend sächselt: „Guck mal, der passt aber nicht bei uns in die Garage.“

...wenn Pferdenarren ins Schwärmen kommen.

Sie heißen Estelle, Björn vom Siebendörfermoor, King Louis oder Oxana – und sorgen für wahre Gefühlsausbrüche. „Viererzüge im Arbeitsgalopp“ drehen im 6000 Quadratmeter großen Vorführring ihre Runden, dutzende Ponys und Spezialrassen paradieren zu Marschmusik, Springpferde fliegen über Oxer. „Das ist Schönheit und Können in einem“, schwärmt der Moderator. Einer Stute unterbreitet er das Kompliment, „kopfklar und schlank in den Linien“ zu sein, darüber hinaus „charakterstark“. Ihr Besitzer sage nicht ohne Grund über die Stute: „Das ist meine heimliche Liebe.“ Ovationen auf der Tribüne. Pferdeschauen, Westernreiten und Züchterwettbewerbe gehören traditionell zu den Höhepunkten hier in Mühlengeez. Das Tier der Mela ist diesmal das Rheinisch-Deutsche Kaltblut, ein kräftiges Arbeitspferd, das vom Aussterben bedroht ist. Ein besonders stattliches Exemplar dieser Rasse namens Heidjer II. mit Reiter Jörg Reuter erhält den Titel Elitehengst. Er mischt sich unter die anderen Pferde und ihre Reiter, etwa die als Bienen verkleideten Mädchen vom Pferdehof Swara, die „Oh, wie süß“-Rufe ernten.

Auch wenn er „Maserati“ heißt, gewinnt der litauische Warmblüter übrigens das Leistungsspringen nicht, auch Mon Ami scheitert an der 1,40-Meter-Hürde. Aber um Siege geht es ohnehin nur am Rande. Mela heißt vor allem: Sehen und staunen.

...wenn Luftballons wie Trecker aussehen.

Die Luftballons, die an Kinderhänden über die Messe schweben, zieren keine Prinzessinnen-Motive. Hier fliegen sie in Treckerform. Die Mela hat sich längst als Familienausflugsziel etabliert. Die Kinder-Mela gibt den Kleinen gezielt Nachhilfe in Sachen Huhn, Rind und Landwirtschaft. Und wer mal Ruhe vom Kind braucht: Ein Zelt trägt die Aufschrift „Mela-Kita“.

...wenn die Wurst besonders köstlich schmeckt.

Wie schmeckt MV? So wie auf der Schlemmermeile, auf der das Motto heißt: Bitte probieren! Da landet dann auch schon mal eine Wurst im Mund, die sonst wegen des Namens und Inhalts verschmäht wird. Erst nach dem „köstlich“ und der Frage, was das denn für eine Wurst sei, heißt es: Lungenwurst. Die Parchimer Fischbar hat geöffnet, das Herrenkotelett bruzzelt, der Duroc-Schinken („etwas ganz Feines“) wird verkostet, die Kreationen aus Vielank ebenso... Natürlich darf für Zuhause vorgesorgt werden, etwa mit einem „Super-Wurstpaket für 10 Euro“, einer Milchprodukte-Kollektion oder einer Limonaden-Auswahl.

...wenn Shopping-Zeit ist.

Denn natürlich geht es auch ums Einkaufen. Am Stand mit geflochtenen Körben geben Thomas und Sabine Kühne aus Neuburg-Stenhausen ihr Motto preis: „Schauen, Naschen und Shoppen – so sieht für uns die Mela aus. “ Das Paar interessiert sich für die Landschaft und gesundes Wirtschaften. Anna Brühner von der Blooming Company ist aus den Niederlanden angereist, um die Mela mit ihren Blumen farenprächtiger zu machen. Am Honigstand schwirren neben den Produkten Bienen hinter Glas. Die Ergebnisse der Landwirtschaft hautnah.

...wenn Kühe auf Wasserbetten schlafen.

Die Kuh muss sich wohlfühlen. Nach Laufbändern und Massageprodukten geht es diesmal um die tierische „Matratze“. Ein Stand bietet Wasserbetten für Kühe an, sie entlasten angeblich die Sprunggelenke und sorgen sicher für tierisch entspannten Schlaf. Mela heißt auch Innovation. Auf der Messe schlafen die Kühe allerdings noch auf Stroh. Dafür bekommen sie jede Menge Streicheleinheiten von den jüngsten Besuchern. Das Kalb „Maiglöckchen“, das im Schau-Kuhstall mit „Nemo“ um die Wette muht, leckt unentwegt an Kinderfingern.

...wenn Landwirte ihrem Ärger Luft machen.

Wo Landwirte sind, wird auch gegen die Politik gewettert. Beim Landesbauerntag, Mela-Rahmenprogramm, lässt Bauernpräsident Detlef Kurreck kein gutes Haar am Agrarpaket der Bundesregierung. Die Zeche müssten am Ende die Landwirte zahlen, sagt er. Auf seinem Mela-Stand prangt dann auch das Schild: „Eine satte, gute und bunte Zukunft gibt es nur mit uns – Landwirtschaft und Artenvielfalt müssen Hand in Hand gehen“.

...wenn wir uns auf die Burenziege freuen können.

Vor der Mela ist nach der Mela. Im kommenden Jahr wird das Motto weder warm- noch kaltblütig. Die Pferdezüchter haben den Staffelstab an den Schaf- und Ziegenzuchtverband übergeben. Das Tier der Mela 2020 heißt Burenziege. Das inoffizielle Besuchermotto bleibt: Technik, Tiere, Sensationen...

Helge Ahrens und Volker Bohlmann