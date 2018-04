Nahe Hagenow : Tödliche Pferde-Seuche ausgebrochen

Tier in Scharbow wurde getötet. Behörden richten Sperrbezirk ein

von Torsten Roth

04. April 2018, 20:20 Uhr

Für Pferde und andere Einhufer ist sie lebensgefährlich, für Menschen ungefährlich: In Scharbow nahe Hagenow ist erstmals seit Jahrzehnten in MV bei einem Pferd wieder ein Fall der ansteckenden Einhufer-Blutarmut festgestellt worden, teilte der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit. Das Tier sei getötet worden. Rund um den Betrieb des erkrankten Pferdes sei ein Sperrbezirk mit einem Radius von mindestens einem Kilometer eingerichtet worden. Alle Einhufer in der Region müssten eingestallt werden. Ausstellungen, Märkte und Veranstaltungen sind untersagt worden.

Zuvor hatte das Nationale Referenzlabor des Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems die in Deutschland anzeigepflichtige Tierseuche bestätigt. Die Virusinfektion der Pferde geht mit einer fieberhaften Blutarmut einher und endet gewöhnlich tödlich. Übertragen werde die Krankheit vor allem durch blutsaugende Insekten. Im Falle eines Ausbruchs würden infizierte Tiere getötet. Die Einhufer-Blutarmut sei äußerst selten. Inzwischen kontrolliere das Veterinäramt weitere Pferdebestände.

Eine Ausbreitung hätte in der Region fatale Folgen: Nur knapp 20 Kilometer entfernt stehen im Landgestüt Redefin Hunderte wertvoller Pferde – vor allem Zuchttiere. Im vergangenen Jahr seien in anderen Bundesländern 14 Fälle dieser Tierseuche festgestellt worden. Neben Pferden gehören auch Zebras und Esel zu den Einhufern. In MV sind etwa 23000 Pferde bei 2300 Haltern gemeldet.