Songpoet aus Woldegk : Tino Eisbrenner: „Musik wärmt unsere Seelen“

von Angela Hoffmann

13. März 2018, 05:00 Uhr

Liedermacher, Rockpoet, Lyriker, Organisator von Friedenskonzerten – Tino Eisbrenner ist ein vielbeschäftigter Künstler. Trotzdem hat er sich die Zeit genommen, sich auf ein weiteres Abenteuer einzulassen: Er unterrichtet Musik an der Grundschule in Woldegk. Angela Hoffmann sprach mit dem Wahl-Mecklenburger über seine Erfahrungen als Musiklehrer.

Foto: Jürgen Freymann

Wie kam es dazu, dass Sie Musikunterricht geben?

Tino Eisbrenner: Unsere Tochter geht auf die Grundschule Woldegk und es ist jetzt knapp drei Jahre her, dass wir dort anfragen mussten, warum das Kind keinen Musikunterricht hat. Die Gegenfrage lautete: Wir finden keinen Musiklehrer, könnten Sie das nicht bitte übernehmen? Der Direktor gab sich große Mühe, all meine Bedenken zu zerstreuen und so wurde ich Musiklehrer der Grundstufe, 1. bis 4. Klassen.

Wie regelmäßig sind Sie dort eingeplant?

Wenn die nächsten Sommerferien beginnen, war ich drei Schuljahre dabei und darf mich guten Gewissens wieder in meinen Status als freiberuflicher Musiker und Songschreiber zurückziehen, denn endlich ist ein Musiklehrer gefunden. Er hat schon angefangen – ich trudle aus, mache noch Projekte bis zum Schuljahresende. Ich hatte natürlich – so war die Verabredung – ein paar Freiheiten in den Jahren. Wenn ich eine Tournee hatte, die über meine Unterrichtstage hinwegging, wurde ich vertreten, habe auch mal was vor- oder nacharbeiten können. Im letzten Jahr hatte ich nur drei Klassenstufen und nur einen Unterrichtstag. Zudem gibt es noch eine Musiklehrerin im Hamburger Modell, die durch meine Anwesenheit entlastet wurde. So war ich das As im Ärmel der Kinder, wenn sie sich krank meldete und andersherum war sie es, wenn ich zum Beispiel auf Tour im Ausland war – was mir seit 2016 sechsmal passierte. Allerdings zweimal davon in den Ferien.

Wie begeistern Sie die Schüler für Musik?

Ich hatte einen schweren Einstieg, denn man hatte den Fehler gemacht, mich nicht als Lehrer, sondern als Ex-Popstar bei den Kindern anzukündigen. Lehrer aber auch Eltern hatten den Kindern auf youtube gezeigt, wer ich bin. Dadurch dachten die Kids, ich würde sie einfach nur unterhalten und waren verwundert, als es auch bei mir um Disziplin, Respekt und Leistungen ging. Der Vorteil allerdings war, dass ich ihnen kompetent genug erschien, mich mit ihrer Welt des Musikkonsums auszukennen – was anfangs natürlich ein Irrtum war. Jedenfalls haben wir zusammen eine Art Wippe gebaut zwischen dem, was ihre Musik war und dem, was ich über Musik zu erzählen habe. Zum Beispiel kam ich den dritten Klassen mit dem „schönsten modernen Musikmärchen, in dem Armut, Erfolg, Reichtum, Liebe und Tod vorkommen – The Beatles“. Es hatte nicht das Geringste mit dem Lehrplan zu tun aber meine Begeisterung hat sie mitgerissen. Ich habe oft Themen behandelt, die sie vielleicht in ihrer ganzen Schulzeit sonst nicht zu hören kriegen.

Wie erleben Sie selbst den Musikunterricht?

Musik dient den Kindern immer dazu, die Leine mal locker zu haben und die Seele zu bedienen. Wenn das nicht mit Krawall und Disziplinlosigkeit verwechselt wird, bediene ich das auch gerne. Und wenn man schafft, auch Mozart, Bach und Tschaikowski so zu vermitteln, dass die Kinder fühlen, dass sie das was angeht, dann interessiert es sie auch. Leider gibt es auch immer wieder Eltern, die den Kindern mitgeben, Musik sei nicht wichtig oder „was für Mädchen“ und was für Blödsinn ich noch alles gehört habe. Mit diesen Kindern hat man es dann natürlich schwer und man muss richtig suchen, wo man sie abholen kann. Ich hatte eingeführt ab der dritten Klasse, dass jede Stunde einer ein Lieblingslied mitbringen und vorspielen kann. Und wehe, einer meiner „Nihilisten“ hatte dann eine Rap-Nummer, in der eine Stelle nach Klassik klang. Da hab ich dann eingehakt, Tschaikowski vorgespielt und somit gezeigt, worauf der Rapper offenbar steht. Dann wollten sie mehr Tschaikowski hören und ich hatte sie…

Warum ist Musikunterricht für Kinder so wichtig?

Weil es jene weiche Seite im Menschen anspricht, die unsere Gesellschaft ansonsten untergräbt. Wir sollen kompromisslos erfolgreich sein, gnadenlos individualistisch und obendrein anpassungsfähig. Das macht aus uns allen harte Rechner und menschliche seelenlose Automaten. Wir funktionieren und sortieren um uns aus, was oder wer uns beim Funktionieren hinderlich ist. Musik aber wärmt unsere Seelen, bringt uns zusammen, trainiert sogar unser Gehirn auf besondere Weise. Gemeinsames Singen und Musizieren stärkt unser Gemeinschaftsgefühl und somit unsere soziale Kompetenz. Und ich bin immer dafür, sozusagen „ganzheitlich“ zu unterrichten. Wir leben in und mit Geräuschen und Tönen. Wir tönen selbst, schon wenn wir atmen und sprechen. Das alles sind Formen von Musik, die wir ergründen, verstehen und wieder verwenden. Musik nach Noten ist „nur“ ein Spiegel aller Töne. Wer hat noch nicht erlebt, beim Laufen auf den Rhythmus der eigenen Schritte einzusteigen und plötzlich ein passendes Lied innerlich zu singen. Solche Erfahrungen brauchen die Kinder. Ich stand gern mit einer ganzen Klasse unter der Schuluhr, um dem Klacken des großen Zeigers zu lauschen bis wir nur noch ihn hörten. Dann staunten die Kinder: Boh!, ist der laut! Ein Geräusch, das sie jeden Tag hörten, ohne es zu hören. Ein Rhythmus, der acht Stunden täglich ihr Unterbewusstsein traktiert, ohne dass sie überhaupt von ihm wussten. Die Kinder fingen an, auch andere Dinge belauschen zu wollen. Was sie dabei fanden und hörten, war ihre eigene Ruhe und das Schlagen ihrer kleinen bummernden Herzen – also ihre eigene Musik.

Tino Eisbrenner singt am 31. März um 11 Uhr bei der Abschlusskundgebung des Schweriner Ostermarsches.

