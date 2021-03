Nach Drei Monaten Corona-Zwangsschließung : Tierparks in MV öffnen wieder

Für die Bewohner des Bärenwaldes Müritz endet in diesen Tagen nicht nur die Winterruhe.

Raus aus dem Haus oder besser gesagt aus der Höhle. Für die Bewohner des Bärenwaldes Müritz endet in diesen Tagen nicht nur die Winterruhe. Nach drei Monaten Corona-Zwangsschließung öffnen am Montag erstmals wieder die Tierparks in Mecklenburg-Vorpommern. Weiterlesen: Rostocker Zoo öffnet ab Montag wieder seine Pforten Braunbär „Rocco“ sieht es zumind...

