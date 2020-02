Thüringen: Jetzt beginnt Schuldsuche

CDU-MV-Vize Rehberg fordert Rücktritt seines Thüringer Parteifreundes Mohring

von urei

06. Februar 2020, 16:38 Uhr

Am Tag des Rücktritts von Thüringens Kurzzeit-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) beginnen die Schuldzuweisungen und Rücktrittsforderungen: Der Linken-Spitzenpolitiker und Thüringens Bildungsminister Helmut Holter fordert Konsequenzen bei der Thüringer CDU: „Die Frage, die sich die CDU jetzt stellen muss, ist Mohring noch zu halten?“ Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus MV, Eckhardt Rehberg, stößt ins gleiche Horn. Die CDU in Thüringen brauche einen Neuanfang: „Und den kann es nicht mit dem Landesvorsitzenden Mike Mohring geben“, sagte Rehberg unserer Zeitung. Zuvor hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) den Vorgang „unverzeihlich“ genannt. Er breche mit einer Grundüberzeugung der „CDU und auch für mich“.

Ministerpräsidentin und SPD-Landesvorsitzende Manuela Schwesig knöpfte sich den Eintags-Ministerpräsident vor. „Herr Kemmerich hätte von Anfang an wissen müssen, dass eine Wahl durch die AfD keine Grundlage für eine Regierung sein kann“, kommentierte Schwesig. Es sollte immer Konsens unter Demokraten sein, dass man weder offen noch verdeckt mit Rechtsextremisten paktiert.

Die Linken-Vizebundesvorsitzende und Fraktionschefin im Landtag, Simone Oldenburg, warnte vor ähnlichen Verhältnissen in MV – hier wird im kommenden Jahr gewählt. „Alle Demokraten sind aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass so etwas nie wieder geschieht – auch nicht in Mecklenburg-Vorpommern.“ Die Auflösung des Landtags und die Neuwahlen in Thüringen seien konsequent.

Bei der AfD im Nordosten wetterte Landesvorsitzender Leif-Erik Holm hingegen: „Die CDU toleriert lieber einen Ministerpräsidenten der Linken als einen der FDP.“ Wer jetzt noch CDU wähle, könne also ganz schnell in einem Boot mit den Linken sitzen.

Und die Liberalen im Nordosten, die am Mittwoch noch von einem „großartigen Gewinn für Thüringen“ gesprochen hatten? Sie übten sich gestern in Schadensbegrenzung. „Der Rücktritt von Thomas Kemmerich ist folgerichtig“, reagierte Landeschef René Domke. Die FDP könne das Abstimmungsverhalten nicht beeinflussen, aber: „Sich in seinem politischen Handeln nach dem Abstimmungsverhalten der AfD zu richten, bedeutet, sich in wichtigen Sachfragen und Personalentscheidungen von einer Partei des rechten Randes treiben zu lassen.“ Rückblickend bleibe, dass sich die demokratische Mitte nicht von den Rändern treiben lassen dürfe.

Interviews Seiten 2 und 17

Berichte und Hintergrund Seite 3