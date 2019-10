Teure Fahrt auf Rügen: Auto rollt über frischgegossene Betonstraße

Strecke zwischen Grabow und Zicker muss auf etwa 60 Metern erneuert werden.

von svz.de

16. Oktober 2019, 13:32 Uhr

Ein Autofahrer ist auf Rügen mit seinem Wagen über eine frisch gegossene Betonstraße gefahren und hat einen Schaden von 15.000 Euro angerichtet. Die Spurplattenstraße zwischen Grabow und Zicker auf der Halbinsel Zudar müsse auf einer Strecke von etwa 60 Metern erneuert werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Bauarbeiter haben demnach am Montagabend vor dem Verlassen der Baustelle die Straße gesperrt und gesichert. Am nächsten Morgen stellten sie die Beschädigung fest.