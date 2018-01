Politik MV : Terrorverdächtiger soll bei AfD Innere Sicherheit bearbeiten

Bürgerlich-konservativ. So hat AfD-Landeschef Leif-Erik Holm die politische Ausrichtung seiner Partei einmal beschrieben. Im August 2016 war das – kurz vor der Landtagswahl. Doch den konservativen Pfad hat die AfD in Mecklenburg-Vorpommern längst verlassen. Sie ist auf der rechten Spur unterwegs. Die Partei ist zu einem Sammelbecken für Verschwörungstheoretiker, Rechtsextremisten und Wutbürger geworden, die an Sachpolitik nicht interessiert sind. Der völkische Flügel gewinnt in MV immer mehr die Oberhand. Unter anderem tritt der parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion offen für die Zusammenarbeit mit rechtsextremen Bewegungen wie den „Indentitären“ ein. Ein unter Terrorverdacht stehender Polizist wird in ein Parteigremium gewählt. Und wie reagiert die Parteispitze darauf? Jedenfalls nicht sonderlich besorgt. Der Kandidat bekommt Rückendeckung. Eine glaubhafte Abgrenzung vom rechten Rand ist das nicht.