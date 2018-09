Weiterbildungspreis : Syrischer Flüchtling ausgezeichnet

Der Pädagoge Ninos Toma aus Ludwigslust ist in Berlin mit dem Deutschen Weiterbildungspreis in der Kategorie «Lernende» ausgezeichnet worden.

26. September 2018, 11:35 Uhr

Der 31 Jahre alte syrische Flüchtling und Grundschullehrer habe sich innerhalb weniger Jahre mit Konsequenz und ausgeprägter Lernbereitschaft eine neue Existenz in Deutschland aufgebaut, teilte das Büro des Deutschen Weiterbildungstages am Mittwoch in Berlin mit. Zuvor hatte die «Schweriner Volkszeitung» berichtet.

Toma kam im August 2012 nach Deutschland. An der Kreisvolkshochschule Ludwigslust-Parchim absolvierte er seine ersten Deutschkurse - heute ist er dort beschäftigt. Toma engagiert sich auch bei der Betreuung von Zuwanderern sowie in zivilgesellschaftlichen Arbeitskreisen. «Seine Bildungskarriere kann sich sehen lassen», lautet das Fazit des Deutschen Weiterbildungstages. Die Laudatio bei der Preisverleihung am Dienstagabend hielt Sozialministerin Stefanie Drese (SPD).

