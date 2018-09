Nach Bränden in Greven und Klockenhagen : Stroh in Flammen: Polizei sucht nach Brandstiftern

Gutachter bestätigt Brandstiftung in einem Fall. In Greven stehen am Montag weitere Untersuchungen an.

von Winfried Wagner

24. September 2018, 09:20 Uhr

Nach den zwei Großbränden bei Agrarbetrieben in Greven und Klockenhagen (Kreis Vorpommern-Rügen) sucht die Polizei weiter nach den Brandstiftern. In Klockenhagen habe ein Gutachter inzwischen festgestellt, dass die rund 1400 Ballen Stroh und Heu am Freitagfrüh gezielt in Brand gesetzt wurden, wie eine Polizeisprecherin am Montag in Stralsund sagte. Die Ballen, die in mehreren Mieten gelagert waren, brannten nieder. Der Schaden wurde auf rund 80 000 Euro geschätzt.

Wenige Stunden vorher hatte ein Brand in Greven bei Plau große Mengen Stroh und tonnenweise Getreide, eine 50 Meter lange Halle mit vielen Solarplatten sowie Kälberboxen vernichtet. Dort sollte ein Gutachter an diesem Montag den Brandort genauer untersuchen. Die Polizei vermutet vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung.

Ein Tier verendet

In Greven habe erst ein Strohlager im Freien gebrannt. Dann sollen die Flammen auf die große Halle mit Getreidelager übergegriffen haben, an der sich Kälberboxen mit Jungrindern befanden. Die Kälber konnten bis auf ein Tier weggetrieben werden, das verendete. Das Feuer zerstörte die gesamte Lagerhalle mit Solaranlage auf dem Dach. Der Schaden wurde auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.

Menschen wurden in beiden Fällen nicht verletzt. Im Nordosten sind Stroh und Heu in diesem Jahr wegen der Dürre und der damit verbundenen schlechten Ernte sehr knapp.