Tipps vom Sternekoch : Perfekte Currywurst mit Pommes - André Münch pimpt sie herbstlich auf

Geschnippelt, gewolft, gewürzt, gebrutzelt - für den MV-Sternekoch geht beim Kultgericht der Deutschen nichts über selbstgemacht! Passend zum Herbst variiert er die Soße mit Kürbis, die Wurst mit Datteln und Pancetta.

Hohe Düne | Berlin, Hamburg oder Ruhrgebiet? "Es gibt nur eine wahre Currywurst" - in Castrop-Rauxel geboren, aber seit Jahren an der Ostsee lebend, ist der Küchenchef des "Butt" in der Yachthafenresidenz Hohe Düne natürlich nicht wirklich neutral, wenn es um die Herkunft des legendären Fleisch-Snacks geht. Ruhrpottler bleibt halt Ruhrpottler. Aber augenzwinkernd...

