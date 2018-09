Straßenbauamt warnt : Staufalle Neubrandenburg am Freitag meiden

Autofahrer sollten Neubrandenburg wegen akuter Staugefahr an diesem Freitag weiträumig umfahren.

von Winfried Wagner

27. September 2018, 10:00 Uhr

Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, muss der Verkehr am wichtigsten Knotenpunkt der Region - dem Pferdemarkt am Stadtring - wegen dringender Bauarbeiten ab Mittag von vier Fahrbahnen auf eine Spur reduziert werden. Das habe das Straßenbauamt festgelegt. Der Stadtring wird täglich als Hauptverkehrsachse von bis zu 30 000 Fahrzeugen genutzt.

An der Ringbaustelle treffen Fahrzeuge mehrspurig von der Bundesstraße 96 von Süden, der Landesstraße 35 von Norden und der Bundesstraße 104 von Osten aufeinander und fädeln in Richtung Westen ein. Dort kam es bisher mit zwei Baustellen-Spuren schon regelmäßig zu Staus. Die Arbeiten bereiten die Asphaltierung vor, die Anfang Oktober geplant ist, und sollen bis abends dauern. Die Bauarbeiten insgesamt sollten 2018 abgeschlossen werden.

Der Stadtring ist rund vier Kilometer lang und kann wegen des Tollensesees und des Tollensetals nur sehr weiträumig umfahren werden. Eine Umgehungsstraße ist im Bau. Der erste Abschnitt im Süden der Stadt soll bis Mitte 2019 fertig sein.