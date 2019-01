Serie „Auf zu neuen Ufern“ : Statt Surfen unterrichtet er Deutsch

Carsten Schumacher, ehemaliger Karstädter, lebt heute in Argentinien. Teil elf unserer Serie

09. Januar 2019

Heute Carsten Schumacher: Aufgewachsen in Karstädt. Zunächst zog es ihn nach Fuerteventura, ehe er in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires ging.

Heute Carsten Schumacher: Aufgewachsen in Karstädt. Zunächst zog es ihn nach Fuerteventura, ehe er in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires ging.

Ein Praktikum als Windsurf-Lehrer Ende der 90er Jahre auf der Ferieninsel Fuerteventura sollte das Leben von Carsten Schumacher schlagartig verändern. „Ich lernte dort die Argentinierin Julieta kennen“, erzählt der 45-jährige gebürtige Karstädter. Spanisch konnte er nur ein paar Worte. Verständigt wurde sich hauptsächlich auf Englisch. „Das konnte ich aber gut, nach der Wende war ich nämlich für ein paar Monate in England“. Doch trotz der anfänglichen Sprachschwierigkeiten waren sich die beiden sicher. Sie heirateten kurz darauf in Dänemark. „Wir mussten das tun, sonst hätte wir in Deutschland nicht zusammen leben können. Im Nachbarland hatte ich gehört, könne man einfacher und ohne viel Aufwand heiraten“, erzählt der Wahl-Argentinier rückblickend. Auch heute, rund 20 Jahre nach der Blitzhochzeit, sind die beiden glücklich und haben zwei Söhne. Matti, 14 Jahre, und Ivo neun Jahre alt.

Doch noch einmal ein paar Jahre zurück. Carsten Schumacher ist 1972 in Perleberg geboren, aufgewachsen in Karstädt. Nach der Schule studierte er Elektrotechnik, brach dieses Studium jedoch ab. „Dann hatte ich die Idee, ins Ausland zu gehen, wollte mein Englisch verbessern, denn die Sprachkenntnisse aus der Schule waren nicht wirklich gut.“ Durch die Wende bekam er die Möglichkeit, die er vorher in der DDR kaum hatte. „Es war eine komplett neue, aufregende Situation, ich konnte frei reisen wohin ich wollte.“

Nach seinem Aufenthalt in England begann er ein neues Studium. Erziehungswissenschaften in Rostock. „Das war die Stadt, wo ich leben wollte. Ich mag das Meer, habe den Studienort danach ausgesucht“. Auch weil schon damals seine Leidenschaft dem Wassersport, ganz speziell dem Windsurfen galt.

Schon während des Studiums arbeitete er als Windsurf-Lehrer. Er hatte den Traum, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Dann kam das Praktikum auf Fuerteventura und Carsten Schumacher traf auf Julieta. Sie zog zu ihm nach Rostock. „Wir haben angefangen, ausschließlich deutsch zu sprechen, damit sie die Sprache lernt.“ Vielleicht war das der Start für seine heutige Arbeit als Sprachlehrer. Doch zunächst merkte Carsten Schumacher, dass sich der Lebensunterhalt als Windsurflehrer doch nicht so einfach verdienen ließ, wie er sich das vorstellte. Er kippte seinen Traum und arbeitete dann in der Weiterbildung für Erwachsene und Jugendliche. „Ich habe ihnen geholfen, sie fit für den Arbeitsmarkt zu machen.“ Das Arbeitsgebiet war auch rundum Rostock. „Ich war in Schwerin, Bützow und Güstrow unterwegs.“

Doch zufriedener wurde er mit dem Job nicht. „Ich wollte selbstständig arbeiten, mich selbst verwirklichen, ein eigenes Projekt auf die Beine stellen und letztendlich von den Früchten meiner eigenen Arbeit auch leben können.“

Durch seine Frau und viele binationale Partnerschaften im Freundeskreis kam in Schumacher wieder die Sehnsucht nach der großen weiten Welt hoch, die er schon nach der Wende verspürte. „Gleichzeitig wollte ich meiner Frau entgegenkommen. Ihre Familie wohnte schließlich noch in Argentinien. Wir wollten ihr näher sein.“ Die Südamerikaner pflegen einen sehr großen Zusammenhalt.

Sie gingen also den Weg von Rostock nach Buenos Aires. Mit dabei mittlerweile der damals dreijährige Sohn Matti. „Meine Spanischkenntnisse waren mittlerweile gut genug, um hier beruflich Fuß zu fassen.“ Zunächst organisierte er für junge Deutsche, Österreicher und Schweizer in Buenos Aires Spanisch-Sprachkurse. Doch nach einiger Zeit drehte er den Spieß um und konzentrierte sich darauf, jungen Argentiniern die deutsche Sprache näher zu bringen. Carsten Schumacher machte eine Ausbildung zum Deutsch-Lehrer am Goethe-Institut. „Die Argentinier sind sehr neugierig und europäisch geprägt. Viele Vorfahren stammen aus Italien, Spanien oder Frankreich und auch Deutschland. Deshalb sind sie sehr interessiert an europäischen Sprachen.“

Knapp drei Millionen Einwohner leben im Stadtkern Buenos Aires’, über 13 Millionen in der Metropolregion. Carsten Schumacher und seine Familie sind nach fünf Jahren aus der Stadt weggezogen. Sie leben nun in San Nicolas de los Arroyos, rund 240 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. „Die Familie meiner Frau lebt dort, außerdem ist es ruhiger, ein privateres Umfeld und die Preise sind dort auch nicht so hoch wie in der Hauptstadt.“ Hier können die Kinder, vor neun Jahren kam der zweite Sohn Ivo auf die Welt, sich mit den Nachbarkindern treffen, ohne dass die Eltern sie hinbringen und abholen müssten.

Carsten Schumacher arbeitet weiterhin in Buenos Aires. Er pendelt Woche für Woche. „Ich bin die halbe Woche in Buenos Aires, die andere Hälfte zuhause und arbeite von dort“. Seine Unterrichtsstunden kann er auch online anbieten. Momentan unterrichtet er in seiner Firma „Berlin-Berlin“ rund 100 Schüler mit knapp 13 Lehrkräften.

Argentinien kommt nicht zur Ruhe. Derzeit gibt es viele Krisenpunkte. Das Land ist sehr von Korruption geprägt. Die Landeswährung Peso erlebte kürzlich einen historischen Absturz, das Vertrauen in die Regierung von Präsident Mauricio Macri ist auf dem Tiefstand. Dabei hätte Argentinien eigentlich ein sehr großes Potenzial, ist sich Schumacher sicher. „Wir haben viele Rohstoffe und gut ausgebildetes Personal.“ Eine Bestätigung für diese Meinung war die Vergabe des G20-Gipfels Ende November in der Hauptstadt. „Meine Sprachschule war in der Sperrzone, ich bin am Mittwoch vor dem Zusammentreffen noch schnell nach Hause gefahren, danach kam kaum einer noch einfach rein oder raus.“

Deutschland und speziell Rostock sind dem ehemaligen Prignitzer auch heute noch wichtig. Das zeigt das WhatsApp Logo seines Lieblingsfussballclubs Hansa Rostock. „Ich versuche so oft es geht, die Spiele live zu verfolgen“, erzählt er. Schon als kleiner Junge in Karstädt war Fußball seine Leidenschaft. „Bis ich 14 war, habe ich beim SC Hertha Karstädt (damals noch Traktor Karstädt) das Tor gehütet, dann bin ich nach Parchim aufs Internat gegangen und habe auch dort Fußball gespielt.“ Anschließend kehrte er aber noch mal für ein Jahr in die Heimat zurück und spielte erneut bei Hertha.

Heute kommt er gut alle zwei Jahre zurück, um seine Familie, die ihn sehr vermisst, zu besuchen, seinen Vater, Walter Schumacher, seine Schwester Katrin, Nichte Lea und Schwager Mathias. „Ich mag Deutschland, vermisse meine Familie und würde gerne auch noch häufiger kommen, aber die Flüge sind schon sehr teuer.“ Letztmals war er im Februar des vergangenen Jahres in der alten Heimat. „Da war ich mit meinen beiden Jungs zunächst in Brasilien im Urlaub. Von dort waren die Flüge deutlich günstiger.“ Ob er eines Tages zurück kommt, weiß er noch nicht. „Das hängt auch von der Gesamtsituation im Land ab. Mein Traum wäre es, eines Tages meine Schüler nur noch online zu unterrichten. Dann kann ich arbeiten von wo ich will“, erzählt Carsten Schumacher. In diesem Moment spricht wieder die Sehnsucht nach Ferne aus ihm.