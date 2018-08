Willkommensgruß : Startkapital für Drillinge

Ministerpräsidentin Schwesig übergibt für jedes Kind 1000 Euro

von Birgit Sander

08. August 2018, 20:45 Uhr

Die Eltern der einjährigen Drillinge Friedrich, Johann und Leon aus Ludwigslust haben als erste den Willkommensgruß des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Wert von je 1000 Euro erhalten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) überbrachte den Eltern Joanna und Christian Buck während ihrer Sommertour das Startkapital für die Jungs, die im besten Krabbelalter sind. Sie kamen als erste Kinder der Bucks zweieinhalb Monate zu früh zur Welt.

Joanna Buck sagte, es sei für Eltern von Zwillingen oder Drillingen in Mecklenburg-Vorpommern schwer, Hilfe zu bekommen. Das habe sie in Gesprächen mit anderen Müttern und Vätern erfahren. Sie wünsche sich Beratung, aber auch die Möglichkeit der Unterstützung im Haushalt. Wenn sie nicht Schwiegereltern in der Stadt hätte, die schon Rentner sind, und ihre Eltern nicht in der Nähe wohnten, wüsste sie nicht, wie sie den Alltag bewältigen sollte. Dann bliebe das Projekt der „Oma Hurtig“ des Vereins Zebef in Ludwigslust die einzige Hilfe.

Dabei sei sie als Heilerzieherin schon gut organisiert, sagte Joanna Buck. Sie arbeitet mit behinderten Kindern und Erwachsenen. „Aber ich muss mir zum Beispiel jedes Mal, wenn ich mit den Kindern zum Arzt gehe, eine Hilfe organisieren.“ Zum Glück dürfe ihr Mann, der in Lübeck in der IT-Branche tätig ist, nun tageweise von zu Hause arbeiten.

Vor einem Jahr fragten die Bucks in der Staatskanzlei nach möglichen Hilfen. Daraus entwickelte sich dann der finanzielle Willkommensgruß, den künftig alle Drillingseltern in Mecklenburg-Vorpommern erhalten. Im Schnitt werden pro Jahr im Land dreimal Drillinge geboren.

Gestartet war Schwesigs Sommertour beim Tiefkühlpizza-Hersteller Dr. Oetker. Das sei gut überlegt gewesen, scherzte die Regierungschefin.

Sie informierte sich im Technologiezentrum des Unternehmens über Forschung und Entwicklung in der Pizzabäckerei. Das Wittenburger Innovationszentrum arbeitet als Dienstleister für die Oetker-Werke in Deutschland, England, Polen, Kanada, der Türkei, Südafrika und Australien, erläuterte Betriebsleiter Detlef Förster. Es entwickelt keine neuen Produkte – diese Abteilung des Oetker-Konzerns ist in Bielefeld zu Hause –, sondern die Technologien, um jedes neue Produkt in großen Stückzahlen produzieren zu können.