Wähler-Umfrage in MV : SPD und CDU verlieren Mehrheit

Wir Zeitungsmacher müssen in diesen Tagen noch mehr als sonst aufpassen, dass uns die Realität nicht überholt.

Kaum hatten wir gestern die Blattplanung zum dritten Mal korrigiert, hätten wir eigentlich Plan A reaktivieren können. Als 15.23 die Breaking News zu den Flüchtlingsabkommen mit Athen und Madrid auf den Handys eintraf, deutete sich an, dass der unionsinterne Streit um Zurückweisung bereits andernorts registrierter Asylbewerber an der bayrischen, äh, Entschuldigung, deutschen Außengrenze beigelegt sein könnte. Aber wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben: Formal wollen CSU und CDU am Sonntag zunächst getrennt beraten, ob Innenminister Horst Seehofer (CSU) sich der Richtlinienkompetenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) unterwirft oder kraft Ressortzuständigkeit einen nationalen Alleingang startet. Diese ultimative Zuspitzung eines Streites in einer Koalition, die nach 171 Tage währenden Verhandlungen gerade ihre ersten 100 Tage Amtszeit absolvierte, ist surreal. Denn diese Regierung hat mehr geleistet als manche Regierung zuvor: Von 134 Koalitionsvorhaben sind laut Zählung der Süddeutschen Zeitung fünf erledigt, 29 weitere sind in der Umsetzung. Dennoch waren die Christsozialen mit ihrem Ultimatum zur Flüchtlingsfrage derart hoch auf die Palme geklettert, dass man sich fragt: Was riskieren die, nur um eine Landtagswahl zu gewinnen?

Bevor CSU und CDU am Sonntag sich entscheiden, sollte dringend jemand eine Leiter besorgen und die Kampfhähne von der Palme holen. Oder will die CSU ernsthaft ihre Fraktionsgemeinschaft mit der CDU aufkündigen, so den Koalitionsbruch und damit Neuwahlen riskieren? Dann käme das Parteiensystem, wie wir es kennen, endgültig ins Rutschen.

Bei aller berechtigten Kritik an der Behäbigkeit und den Defiziten unseres politischen Systems müssten sich auch Sympathisanten der CSU-Linie fragen, was denn anstelle dieses unvollkommenen, aber recht erfolgreichen Systems treten soll: Ernsthaft eine fremden- und minderheitenfeindliche Autokratie? So abwegig die Frage klingen mag, so nahe legt unsere exklusive Umfrage, dass flüchtlingskritische Wähler das Original statt der Nachahmer wählen. Stabil wäre nach Neuwahlen wohl nur ein nationalistisch-konservatives Bündnis.