Kultur MV : Sommerspektakel unter freiem Himmel

Zu den 131 Konzerten an 83 Spielstätten der Festspiele MV gehören auch in diesem Sommer wieder viele unter freiem Himmel. So werden am 27. Juli ab 20 Uhr in der Darguner Klosterruine das tenThing-Blechbläserensemble und die Trompeterin Tine Thing Helseth unter anderem Werke von Händel, Grieg und Weill spielen. Am 29. Juli ab 18 Uhr sind die Violinistin Janine Jansen und die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen unter der Leitung von Paavo Järvi auf dem Landgestüt Redefin zu erleben. Bereits ab 13 Uhr ist der Park zum Picknick geöffnet, um 16 Uhr gibt es die beliebte Pferdeshow.

Auch am 2. September beginnt der Festspieltag in Redefin mit diesen beiden Programmpunkten, bevor dann um 18 Uhr Daniel Müller-Schott (Violoncello) und Alice Sara Ott (Klavier) gemeinsam mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter anderem Rachmaninows Vocalise darbieten. Das Landesjugendjazzorchester tritt im Rahmen der Festspiele am 30. Juli um 16 Uhr im Innenhof des Klosters Dobbertin auf.

Und das größte Open-Air überhaupt wird wieder das „Kleine Fest im großen Park“ am 11. und 12. August jeweils ab 18 Uhr in Ludwigslust. Die Karten hierfür sind allerdings schon seit langem ausverkauft.

