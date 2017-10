Rote Sonne : So schön färbt „Ophelia“ die Sonne über dem Norden

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius/dpa 1 von 1

17.Okt.2017

Ein farbenfrohes Schauspiel hat die Sonne heute Vormittag über Norddeutschland abgegeben. Wie ein orangeroter Feuerball leuchtete sie am Himmel. Die erstaunliche Farbgebung begründete der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit den Auswirkungen des Hurrikanes „Ophelia“. Aus der nordafrikanischen Sahara und von den Waldbränden in Portugal habe der Orkan Staub und Rußpartikel nach Nordeuropa mitgebracht, erläuterte ein Sprecher des DWD. Durch die Verunreinigungen werde das Licht der Sonne gebrochen.

Dieses Phänomen gebe es mehrmals im Jahr, es sei aber nicht immer so sichtbar wie am Dienstagvormittag. Von dem Farbschauspiel waren viele Hamburger fasziniert, an der Außenalster unterbrachen Jogger und Spaziergänger ihre Runden, um den Feuerball zu fotografieren.

In den sozialen Netzwerken wurden zahlreiche Bilder von der roten Sonne verbreitet.

omg die sonne ist voll rot ist das durch den sahara sand? #hamburg #rotesonne pic.twitter.com/mvSEvNEfHr — ㅤD-30 SJ RETURNS (@prismonstar) 17. Oktober 2017

Die Sonne ist grade krass orange hier in #Hamburg pic.twitter.com/Z4xwkHdgq9 — Liv (@schnueffelliv) 17. Oktober 2017

Zu sehen war die rote Sonne aber auch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Zum Beispiel in Lübeck,

Verrücktes Wetterphänomen heute Morgen über Norddeutschland. #rotesonne #schleswigholstein #lübeck #sky #sun Ein Beitrag geteilt von Anina (@aninapommerenke) am 17. Okt 2017 um 2:46 Uhr

in der Nähe von Veelböken (Nordwestmecklenburg),

in Kiel,

Oh, wie schön ist #Kiel. #kielliebe #kleinerkiel #igerskiel Ein Beitrag geteilt von Kieler Nachrichten (@kieler.nachrichten) am 17. Okt 2017 um 2:15 Uhr

oder in Parchim: