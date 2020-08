Nach Explosion mit mehr als 100 Toten : So hilft Mecklenburg-Vorpommern den Menschen in Beirut

Rostocker Kriegsschiff und THW-Helfer unterstützen die libanesische Hauptstadt

von Thomas Volgmann

06. August 2020, 17:00 Uhr

Nach der verheerenden Explosion in Beirut am Dienstag mit mehr als 100 Toten und tausenden Verletzten rollt eine Welle der internationalen Unterstützung an. Hilfe bekommt die libanesische Hauptstadt auch aus Mecklenburg-Vorpommern. Die in Rostock beheimatete Korvette „Ludwigshafen am Rhein“ ist gestern aus ihrem Einsatz bei der UN-Mission Unifil herausgelöst worden am Morgen gegen sieben Uhr aus Limassol auf Zypern in Richtung Libanon ausgelaufen. „Nach etwa sechs Stunden wird sie in Beirut eintreffen“, teilte das Verteidigungsministerium mit. Limassol ist 250 Kilometer von der libanesischen Küste entfernt.

Zur 64-köpfigen Besatzung gehören ein Schiffsarzt und Sanitäter. Auch eine Krankenstation gibt es an Bord. Außerdem verfügt das Kriegsschiff über modernste Informationstechnik. Seit Mai 2019 sichert die „Ludwigshafen am Rhein“ im Rahmen der internationalen Schutztruppe Unifil die seeseitigen Grenze des Libanons gegen illegalen Waffenschmuggel ab.

Auch das Technische Hilfswerk (THW) entsandte zur schnellen Hilfe erste Kräfte. Im Auftrag der Bundesregierung flog bereits am Mittwochabend ein Team der Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland (SEEBA) mit 50 Einsatzkräften in einer Sondermaschine nach Beirut. Zwei Spezialisten aus Mecklenburg-Vorpommern sind dabei. Beide flogen am Mittwoch vom Flughafen Rostock-Laage nach Frankfurt am Main, wo sie sich der SEEBA anschlossen und nach Beirut weiterflogen, teilte ein THW-Sprecher in Kiel unserer Redaktion mit.

„Vor Ort werden unsere Einsatzkräfte unter anderem die Lage erkunden und beurteilen, Verschüttete lokalisieren und retten, Gebäudeschäden beurteilen und die Botschaft unterstützen“, sagte Sabine Lackner, THW-Vizepräsidentin. Die beiden Einsatzkräfte aus Mecklenburg-Vorpommern sollen Spezialisten für die Aufbereitung von Trinkwasser sein.

Auslandseinsätze des THW sind minutiös geplant. Innerhalb von wenigen Stunden nach ihrer Alarmierung stehen die SEEBA-Kräfte zum Abflug bereit. Ihre Ausrüstung ist auf dem Frankfurter Flughafen in Leichtmetallkisten verpackt und kann so in herkömmlichen Verkehrsflugzeugen transportiert werden.

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) würdigte den Einsatz der Helfer: „Ehrenamtliche THW-Kräfte aus Mecklenburg-Vorpommern sind dabei, um den Menschen im Libanon zu helfen. Dies zeigt, dass bei Katastrophen der internationale Zusammenhalt stark ist.“