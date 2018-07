Zinnowitz : Ski-Wettkampf im Hochsommer

Skisprung-Legende Jens Weißflog lud zum 3. „Oberwiesenthaler Schneezauber“ ein

29. Juli 2018, 09:29 Uhr

Am gestrigen Sonnabend war es wieder soweit: Skisprung-Legende Jens Weißflog schnallte sich seine Skier um und duellierte sich mit Ralf Schwarzenberg, 2. Bürgermeister der Gemeinde Zinnowitz, um den Sieg auf der Pulverschnee-Piste. Schwarzenberg zog den Kürzeren und zeigte sich anschließend als guter Verlierer.

Das Promi-Rennen ist fester Bestandteil des „Oberwiesenthaler Schneezaubers“, das zum 3. Mal in Zinnowitz stattfindet. Am heutigen Sonntag können Familien von 13 Uhr an noch den letzten Schnee genießen und um 15 Uhr den Geschichten von Weißflog lauschen. Um 20 Uhr spielt zum Abschluss dann die Band „Bos Taurus“.