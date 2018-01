Rüstungsexporte aus MV : Sind es Patrouillenboote?

Wirtschaftsminister will sich für brisanten Auftrag an Wolgaster Werft einsetzen

von Udo Roll

24. Januar 2018, 21:00 Uhr

Der Bau von 33 Küstenschutzbooten ist die für die Wolgaster Peenewerft ein wertvoller Auftrag. Das Auftragsvolumen beträgt rund eine Miiliarde Euro. Mit dem Bau der Schiffe wäre die Werft bis 2019 ausgelastet. Problematisch ist aber der Abnehmer der Boote. Die Schiffe sollen nach Saudi-Arabien geliefert werden. Das Land beteiligt sich am Bürgerkrieg in Jemen - bei ihren Sondierungen in Berlin haben Union und SPD vereinbart, keine Ausfuhren von Rüstungsgütern an Länder zu genehmigen, die am Jemen-Krieg beteiligt sind. Von dem Ausfuhrverbot könnte auch die Peenewerft betroffen sein. Aus Sicht von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) würde ein Exportverbot der Boote den maritimen Standort Wolgast in schwere Fahrwasser bringen. „Die Ministerpräsidentin und der Wirtschaftsminister haben klar das Ziel, Arbeitsplätze, Aufträge und Beschäftigung auf der Peenewerft sicherzustellen“, sagte Glawe gestern in der Aktuellen Stunde des Landtags.

Glawe will sich nun beim Bund dafür einsetzen, dass die Boote aus Wolgast auch künftig nach Saudi-Arabien geliefert werden. Die Schiffe seien für den Küstenschutz konzipiert worden, so Glawe. Sie dienten zum Schutz von Häfen und Bohrinseln sowie zur Abwehr von Piraten. Es handele sich nicht um Kriegsschiffe.

Bei den Linken, die das Thema auf die Tagesordnung gesetzt hatten, ist man anderer Auffassung. Abgeordnete wie Peter Ritter befürchteten, dass die Boote auch für militärische Zwecke eingesetzt werden. „Die Schiffe können mit Raketenwerfern und Maschinenkanonen ausgerüstet werden“, gab Ritter zu bedenken. Die bereits ausgelieferten Schiffe würden laut seinen Informationen auch zur Seeblockade vor den Häfen Jemens eingesetzt werden. „Beschönigend wird palavert, es seien nur Patroulienboote“, kritisierte Ritter. Er forderte: „Keine Rüstungsexporte ist das Gebot der Stunde.“ Ritter möchte lieber friedliche Alternativen schaffen. Die Werft in Wolgast solle am Bau der Kreuzfahrtschiffe in MV beteiligt werden. Auch das Abwracken alter russischer Militärschiffe würde Arbeit für die rund 300 Werftbeschäftigen bringen.

Auf die Auslieferung der Patroullienschiffe drängt dagegen die SPD. Doch es müsse Sicherheit über deren Einsatz geben, erklärte Patrick Dahlemann. Es müsse darauf vertraut werden, dass die Boote nur zum Schutz der Küsten Saudi-Arabiens eingesetzt würden. Die Auslieferung der Boote nach Saudi-Arabien hält auch Bernhardt Wildt von der Fraktion BMV gerechtfertigt. „Ein Lieferstopp würde die Arbeiter der Lürssen-Werft in Wolgast – und damit die Falschen – bestrafen“, so Wildt. Über die Ausfuhr der Boote wird am Ende der Bundessicherheitsrat entscheiden.

In eigener Sache:

Foto: V. Bohlmann

Ständig präsent: Korrespondent mit Rückzugsraum

Die Würze politischer Berichterstattung ist die informelle Kommunikation – also Informationen, die nicht auf dem Präsentierteller ausgebreitet werden. So gilt die Lobby vor dem Plenarsaal zwar als Kontaktbörse, um an „Informationen hinter der Information“ zu kommen, schließlich ist der Hinweis eines wissenschaftlichen Mitarbeiters zuweilen wichtiger fürs Verständnis eines Themas oder das Entdecken eines Missstandes als die Statements der Fachpolitiker.

Doch selbst die Lobby ist mancher „Quelle“ zu öffentlich. Deshalb steht dem Parlamentsreporter dieser Zeitung nun ein Büro im Schloss zur Verfügung, um sich Trubel entziehen und mit Gesprächspartnern zurückziehen zu können. Gestern ging „das Nest“ unterm Schlossdach offiziell in Betrieb.