neue Pflanze in MV : Silphie bringt Farbe ins Feld

Neue Energiepflanze lockert Mais-Monokulturen auf . In diesem Jahr erste Aussaat in MV

von Torsten Roth

05. Mai 2018, 16:00 Uhr

Abwechslung statt Eintönigkeit auf dem Acker: Bauern in Mecklenburg-Vorpommern wollen mit einer neuen Energiepflanze den monotonen Maisanbau auf Hunderttausenden Hektar eindämmen. Erstmals im Nordosten hat jetzt in einem Betrieb im Landkreis Mecklenburger Seenplatte die Aussaat der so genannten Durchwachsenen Silphie begonnen. In der Natur-Agrar-Gesellschaft Waren sind die ersten fünf Hektar mit der aus Nordamerika stammenden mehrjährigen Energiepflanze bestellt worden. Der Gelbblüher bringt Farbe ins Feld. Durch die mit Mais vergleichbaren Biomasseerträge sei Silphie eine vielversprechende Alternative für die Biogasproduktion, erklärte Landwirt Hans-Jürgen Böhrensen. Erstmals habe die EU den Anbau auf ökologischen Vorrangflächen in diesem Jahr akzeptiert und gewähre auch für Energiepflanzen eine Umweltprämie.

Abwechslung in der Flur rund um Waren an der Müritz: Mit der bis zu 3,50 Meter hohen Pflanze will Böhrensen die Umweltbilanz seines Betriebes aufbessern. Gut 1600 Hektar beackert er. Gemeinsam mit Partnern baue er etwa auf 800 Hektar Mais für seine Biogasanlage an. Zwar werde die Körnerfrucht auch weiter die wichtigste Energiepflanze bleiben. An den Energiegehalt komme kein anderes Gewächs heran. Mit der Silphie lasse sich aber eine vergleichbar hohe Energieausbeute gewinnen. „Sie lockert die Fruchtfolge auf, fördert durch ihre bis zu zwei Meter langen Wurzeln die Humusbildung im Boden, lässt sich über die Jahre kostenneutral anbauen und kommt der Umwelt zugute“, meinte Böhrensen: „Damit lassen sich Ökonomie und Ökologie zusammenbringen.“

Foto: Fachverband Biogas e.V.

Neuer Lebensraum für Bienen: Die Durchwachsene Silphie gilt auch als gute Bienenweide. Sie blüht von Juni bis September und damit in einer Zeit, in der Honigbienen nicht mehr allzu viel Nektar finden. Umweltverbände kritisieren seit Langem die Monokulturen von Mais und Raps. „Mit der Durchwachsenen Silphie hat die Biogasbranche erstmals eine realistische Ergänzung zum Mais“, erklärte Claudius da Costa Gomez, Hauptgeschäftsführer des Fachverbandes Biogas. Biomasseerträge wie auch Methanausbeute je Hektar sind vergleichbar mit der bislang konkurrenzlosen Biogaspflanze Mais.

Der großflächige Anbau lässt in Deutschland aber noch auf sich warten: Nach der Neuansaat auf etwa 1000 Hektar vergrößere sich die Anbaufläche in diesem Jahr bundesweit auf 3000 Hektar, teilte der Fachverband Biogas im bayrischen Freising mit. Mit 2000 Euro je Hektar fielen vor allem die hohen Saatkosten zunächst ins Gewicht – 20-mal höher als bei herkömmlichen Saaten, rechnete Böhrensen vor. Allerdings bringe die Pflanze nach einmaliger Aussaat lange Ertrag – bis zu 15 Jahre Ernte. „Nach acht bis zehn Jahren rechnet sich das“, hofft Böhrensen: „Das ist wie beim Rhabarber – im Winter friert die Pflanze weg, im Frühjahr kommt sie allein wieder.“ Zudem komme der Korbblütler ab dem zweiten Jahr ohne Dünger und weitgehend ohne Pflanzenschutzmittel aus und verlange keine weitere Bodenbearbeitung. Davon profitieren Bodenlebewesen wie beispielsweise Regenwürmer. Bislang sei der großflächige Anbau an der Wirtschaftlichkeit gescheitert. Durch die geringe Keimfähigkeit hätte die Pflanze aufwändig im Gewächshaus angezogen und im Anschluss auf dem Feld ausgepflanzt werden müssen. Inzwischen ließen aber geeignete Aussaattechnik und die Steigerung der Keimfähigkeit des Saatgutes einen großflächigen Anbau zu, teilte der Energiepark Hahnennest im baden-württembergischen Ostrach mit, der das Saatgut vertreibt. Zum Nutzen von Böhrensen: In den kommenden Jahren wolle er den Anbau auf zunächst 100 Hektar ausbauen.