Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz in MV weiter gesunken: 28 Tote gemeldet

Die Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern ist am Montag weiter gesunken. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete 2280,5 nachgewiesene Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen - nach 2366,5 am Vortag und 2459,6 vor einer Woche. Der bisherige Höchstwert war am 19. März mit einer Inzidenz von 2490 erreicht worden.

Mecklenburg-Vorpommern hat noch immer die bundesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Im deutschlandweiten Durchschnitt lag der Wert am Montag laut Robert Koch-Institut bei 1700,6. Das Lagus meldete für MV 3323 nachgewiesene neue Ansteckungen. Vor einer Woche waren es 3972. In den Krankenhäusern Mecklenburg-Vorpommerns wurden jetzt 753 an Covid-19 erkrank...

