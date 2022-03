Mecklenburg-vorpommern : Sieben-Tage-Inzidenz in MV steigt weiter auf 1557,4

Im Gegensatz zum Bundestrend verschärft sich die Corona-Lage in Mecklenburg-Vorpommern weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen stieg am Dienstag um 19,2 Punkte auf 1557,4 - und damit auf einen neuen Höchststand, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. 6064 Neuinfektionen wurden binnen 24 Stunden registriert, 581 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag vor einer Woche bei 1398,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Bundesweit sinkt die Inzidenz hingegen seit mehreren Tagen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab sie am Dienstag mit 1213,0 an nach 1238,2 am Tag zuvor. MV liegt auf Platz drei im Vergleich der Bundesländer mit den meisten Infektionen nach Sachsen-Anhalt und Bayern. Dennoch beschloss das Kabinett am Dienstag in Schwerin umfangreiche Lockerungen, etwa 3G ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.