Graal-Müritz : Sie sind die Feuerwehr auf dem Wasser

Die Wasserrettungsgruppe der DLRG in Graal-Müritz sichert ganzjährig den Ostseestrand ab

von Toni Cebulla

10. August 2020, 19:20 Uhr

Kurz nach 18 Uhr geht ein Notruf vom Strand in Graal-Müritz bei der Leitstelle ein. Von einem Kitesurfer fehlt jede Spur. Die Rettungsschwimmer haben nach einem langen Tag bereits Dienstschluss. Nun ist es an der Wasserrettungsgruppe der örtlichen DLRG , den Surfer zu finden und zu retten. Eine Art Freiwillige Feuerwehr der Wasserrettung. „Gerade bei der derzeitigen Hitze zieht es viele Badegäste und Surfer am frühen Morgen oder spätabends noch einmal aufs Wasser, weil es dann kühler ist. Auch die gilt es zu schützen“, so DLRG-Ortsgruppenleiter André Rieckhoff.

Kurz nach der Meldung klingeln die Funkgeräte bei den 25 ehrenamtlichen Wasserrettern, die in der Nebensaison und außerhalb der Arbeitszeiten der Rettungsschwimmer ganzjährig auf Rufbereitschaft sind. Sie sind eng mit Sanitätern und der Feuerwehr vernetzt. Ab jetzt zählt jede Minute.

Volker Bohlmann

Quad kann ebenfalls genutzt werden

„Alle verfügbaren Kräfte sammeln sich zunächst im Rettungsturm, um den Einsatz durchzusprechen und auf die Aufgaben verteilt zu werden“, erklärt Rieckhoff. Er ist selbst Mitglied bei der Wasserrettungsgruppe.

Sind alle Informationen klar, beginnt der Einsatz. Im Turm wird der Ablauf koordiniert, die Bootsführer statten das Rettungsboot aus. Auch ein Quad steht zur Verfügung, um möglichst weite Teile des Strandes absuchen zu können.

Die Retter ziehen sich die eigens für die Truppe angeschafften Überlebensanzüge an. Sie bestehen aus wasserdichtem Neopren und schnittfesten Handschuhen aus Kevlar-Textilien, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein.

„Im Winter kann es schon mal kalt, dunkel und ungemütlich auf See werden. Bei einer nächtlichen Rettung müssen daher alle Handgriffe sitzen und die Retter optimal gegen die Kälte geschützt sein.“ Eine weitere, wichtige Aufgabe sei, die Technik regelmäßig zu warten. „Im Ernstfall ist sie unsere Lebensversicherung“, meint Rieckhoff.

Die beiden Rettungsboote sind mit moderner Technik, Licht und GPS ausgestattet. Ein Traktor zieht das Boot mit dem Rufnamen „Pelikan 362 881“ an den Strand. Nach kurzer Zeit ist es einsatzbereit. Dann beginnt die Suche in der Küstennähe, dort, wo der Surfer zuletzt gesehen wurde. Nach kurzer Zeit wird er gefunden und wohlbehalten an Land gebracht. Die Wasserrettungsgruppe ist für die ganzjährige 24-stündige Rettungsbereitschaft von großer Bedeutung. „In der Nebensaison, von Oktober bis April, sichern wir den Küstenstreifen vor Graal-Müritz“, erklärt Rieckhoff.

Darüber hinaus müssen sie auch in der Hauptsaison ausrücken, wenn außerhalb der Dienstzeiten etwas passiert. Alle Retter haben eine Ersthelfer-Ausbildung, mit der sie die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes überbrücken können. Rieckhoff rechnet besonders durch die enorme Hitze der vergangenen Woche mit einer steigenden Zahl von Einsätzen der Wasserrettungsgruppe, da mehr Badegäste, Surfer und Angler die kühleren Abendstunden vorziehen.

Der Anlass zur Gründung dieser, in MV noch weitgehend einzigartigen Gruppe, war ein tödlicher Badeunfall im Jahr 2014. „Ein Junge war in den Abendstunden ertrunken. Daraufhin haben wir uns mit der örtlichen Feuerwehr und dem Bürgermeister an einen Tisch gesetzt, um ein Konzept für eine zusätzliche Rettungsgruppe zu entwickeln“, erinnert sich Rieckhoff. 2018 wurde die Gründung dann offiziell genehmigt und zum Jahresbeginn 2019 umgesetzt.

Bei dem tragischen Einsatz war auch Nick Martienß dabei, er war damals als Feuerwehrkamerad beteiligt. „Der Unfall damals ging mir sehr nah, und ich habe mich entschieden, auch bei der Wasserrettungsgruppe mitzumachen“, so der 22-Jährige.

Er arbeitet wie einige seiner Kollegen hauptberuflich als Rettungssanitäter und kann das Wissen aus beiden Aktivitäten gut miteinander verbinden. Dennoch ist das Ehrenamt nicht immer einfach: „Auch nach tödlichen Unfällen muss man weitermachen. Irgendwann ist man abgehärtet, ich kenne das ja schon aus der Feuerwehr“, sagt Martienß.

Ein Kritikpunkt, der einstimmig bei den Rettern laut wird, ist das Verhalten mancher Badegäste: „Selbst wenn wir eindeutig kennzeichnen, dass ein Badeverbot besteht, gehen manche weiterhin ins Wasser. Dafür haben wir kein Verständnis, denn sie gefährden so auch uns“, so Rieckhoff, der seit 22 Jahren bei den Rettern aktiv ist.

77 Alarmierungen kommen bei dem DLRG vor Ort jährlich an, meistens müssen Surfer, Angler oder Badegäste aus dem Wasser gerettet werden, Tendenz steigend.