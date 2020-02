Neubrandenburg : Senior schlägt Dreijährigen mit Gehstock

Um weitere Angriffe gegen seinen Sohn abzuwehren, schubste der Vater den 90-Jährigen beiseite.

von Winfried Wagner

03. Februar 2020, 12:52 Uhr

Die Polizei in Neubrandenburg ermittelt gegen einen 90-Jährigen, der ein Kleinkind mit seinem Gehstock geschlagen haben soll. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, ereignete sich der Vorfall am Samstag an einer Drehtür im stark besuchten Einkaufszentrum im Zentrum Neubrandenburgs. Laut Polizei war der drei Jahre alte Junge dem Senior in der Drehtür anscheinend zu langsam. Deshalb habe er dem Kind gegen den Kopf und die Schulter geschlagen.

Daraufhin habe der Vater des Jungen den Rentner geschubst, so dass dieser hinfiel. Der Junge und der Senior wurden leicht verletzt.

Zeugen alarmierten die Polizei. Dem 90-Jährigen, der sich auch der Polizei gegenüber aggressiv verhalten habe, wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Auch gegen den 41 Jahre alten Vater werde ermittelt.