Teurer Tod : Selbst für das letzte Hemd reicht es nicht

von Lisa Kleinpeter

erstellt am 09.Jan.2018 | 20:50 Uhr

Der Tod kostet das Leben – und viel Geld. Friedhofsgebühren, Beisetzung, Blumenschmuck, Trauerrede... Immer mehr Menschen in MV können sich die Bestattung eines Angehörigen nicht leisten. Im Jahr 2016 haben Städte und Gemeinden zirka 1,3 Millionen Euro für Armenbegräbnisse ausgegeben – rund 200 000 Euro mehr als im Jahr zuvor. Das geht aus dem aktuellen Sozialhilfe-Bericht des Statistischen Amts MV hervor.

Etwa 4000 Euro kostet laut dem Bestatterfachverband MV eine Beerdigung im Land inklusive Friedhofsgebühren. Nach oben sind kaum Grenzen gesetzt. Für einige ist das zu viel. Insgesamt wurden 2016 die Kosten in 789 Fällen in MV übernommen. 2015 erhielten 704 Personen Geld für die Bestattung eines Angehörigen. In der Regel betrifft das Sozialhilfeempfänger und Bezieher von Arbeitslosengeld II. Erstattet werden laut Sozialgesetzbuch Ausgaben für „ortsübliche und einfache, der Würde des Verstorbenen entsprechende Bestattungen“.

Auch der Vorsitzende von MVs Bestattungsfachverband, Torsten Lange, bemerkt, dass die Zahl der Sozialbestattungen im Land in den vergangenen Jahren gestiegen sei. Er empfiehlt, rechtzeitig eine Vorsorge zu treffen: „Das kann eine Sterbegeldversicherung sein oder eine Rücklage auf einem Treuhandkonto. Den Angehörigen wird dadurch eine Last genommen.“ Beratung gebe es bei zertifizierten Bestattungsunternehmen.

Deutschlandweit haben im vergangenen Jahr 21 500 Menschen nicht genug Geld für die Beisetzung von Angehörigen gehabt. Den Kommunen entstanden für die sogenannten Sozialbestattungen Kosten von 60 Millionen Euro.

Aufgrund der zunehmenden Altersarmut sei für die Zukunft ein Anstieg von Sozialbestattungen zu erwarten, meint die stellvertretende Vorsitzende der Linken-Bundestagsfraktion, Sabine Zimmermann. „Auch nach ihrem Tod werden die Verstorbenen ein weiteres Mal als arm gebrandmarkt, durch das sichtbar ärmliche Begräbnis und die bescheidene Grabausstattung.“

Zimmermann warnt, die Kommunen könnten künftig weniger Geld für Armenbegräbnisse geben. „Dabei wäre es notwendig, die Leistungen anzuheben, um auch armen Menschen ein würdevolles Begräbnis zuteilwerden zu lassen.“